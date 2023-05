La reazione di Kate Middleton. al primo incontro con William: Ecco cosa ha detto

Kate Middleton ci racconta quanto è stata imbarazzante la sua reazione al suo primo incontro con il suo futuro marito, il Principe William. Ecco cosa ha detto.

Kate Middleton, ad oggi la Duchessa del Galles, ha incontrato per la prima volta il futuro marito, il principe William, mentre erano studenti alla St Andrews University in Scozia e sembra che la sua reazione sia stata tutt’altro che disinteressata. Fu durante i loro giorni da studentessa alla St Andrews University che l’amore sbocciò per la prima volta sia per il principe sia per la principessa del Galles. La coppia ha finito per vivere nello stesso alloggio degli studenti e questo ha permesso alla loro storia d’amore di svilupparsi man mano che rimanevano bloccati all’interno dello studentato per studiare e far fronte alle sessioni d’esame. Ormai sono passati più di 20 anni dal loro primo incontro, la coppia è sposata da oltre 12 anni e da allora ha dato il benvenuto a tre splendidi bambini: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Ma sembra che non sia stato esattamente amore a prima vista per la coppia, non da ultimo per il principe William che una volta ha ammesso di non ricordare il primo incontro che ha lasciato Kate arrossire.

Il primo incontro tra Kate e William

In un’intervista per celebrare il loro fidanzamento nel 2010, alla coppia è stato chiesto del momento in cui si sono incontrati.

Kate è stata in grado di ricordare subito quel particolare momento, ma William si è trovato in difficoltà e con molta fatica nel ricordare, ha esordito che avrebbe dovuto “rovinarsi il cervello“. E Kate ha aggiunto: “In realtà sono diventata rossa quando ti ho incontrato e sono scappata via sentendomi molto timida all’idea di incontrarti. William non era lì per un bel po’ di tempo inizialmente, non era lì da Fresher’s Week, quindi ci è voluto un po’ di tempo per conoscerci. Ma siamo diventati molto amici fin dall’inizio.” . In quella stessa intervista, la coppia ha parlato della loro breve separazione nel 2007 prima di tornare insieme poco dopo.

William ha detto: “Ci siamo lasciati per un po’. Eravamo entrambi molto giovani, era all’università ed entrambi ci stavamo ritrovando ed eravamo personaggi e cose diverse. Era più che altro una questione del provare a trovare una nostra strada e chi saremmo diventati in futuro. Ci siamo dati spazio per crescere e ha funzionato per il meglio“.