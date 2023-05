“Ci sposiamo”: mondo della musica in delirio | Che coppia fantastica

Il mondo della musica è in delirio, una coppia fantastica si sposerà molto presto. Pensare che nessuno ne era a conoscenza, la star ha mantenuto tutto segreto per tanto tempo, lasciando i fa senza parole dopo questa rivelazione.

Il mondo della musica si sta preparando a festa, in quanto una coppia fantastica sta per sposarsi. I fan sono in delirio, anche perché non ne sapevano niente, soltanto le persone più intime del personaggio famoso ne erano a conoscenza, tutti gli altri ignoravano proprio il fatto che fossero fidanzati.

Chissà quali artisti verranno invitati al matrimonio dell’anno e chi no. Sicuramente la coppia sarà soddisfatta, in quanto se il loro obiettivo era quello di mantenere segreta la loro vita privata, direi che hanno fatto un ottimo lavoro, perché nessuno sapeva niente.

Tra un tormentone e l’altro ha trovato il tempo per dire, Sì!

Vogliamo giocare un po’ con voi, ecco chi è il famoso personaggio della musica che sta per sposarsi. Ovviamente non vi riveleremo ancora la sua identità, ma proveremo a darvi qualche indizio, se siete dei veri fan, ci impiegherete poco a capirne l’identità.

Perfetto, cominciamo! Il famoso personaggio del mondo della musica che si sposa, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, nonostante in quell’edizione non abbia vinto, il successo comunque è arrivato, dopo che si è fatto conoscere tra i banchi della scuola più seguita d’Italia. Questo personaggio misterioso è nato a Savona nel 1985 e ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso della sua fortunata carriera, tra cui un MTV Europe Music Award, due Music Awards e così via.

Inoltre, ha lavorato insieme a Fedez e agli Articolo 31 e ha eseguito una performance che potremmo definire…Bellissima! Allora avete capito di chi stiamo parlando?

“Si, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui.” Le parole di #Annalisa riguardo il suo matrimonio — ANNALISA News (@AnnalisaNews) May 25, 2023

E’ vero, si sposano!

Il mondo della musica è in delirio in quanto una delle cantanti più quotate di oggi, sta per sposarsi. Per chi non l’avesse capito, stiamo parlando della bella e brava Annalisa, la quale con i suoi ultimi tormentoni sta scalando le vette delle classifiche italiane.

Non sappiamo chi sia il fortunato uomo che porterà all’altare, ma sicuramente a breve riceveremo maggiori dettagli. Ecco cosa ha dichiarato Annalisa sui suoi profili social: “Si, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”. Per il momento non possiamo fare altro che fare alla cantante i nostri migliori auguri.