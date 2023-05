Kate Middleton, a sorpresa spunta il ‘quarto figlio’ | È più famoso di lei, ecco di chi si tratta

Non solo tre figli in età impegnative, ma spunta all’orizzonte un quarto. Di chi si tratta? Lo spirito materno di Kate Middleton messo a dura prova

La Lady Middleton, amata e stimata alla corte della Royal Family, non ha mai sbagliato un colpo. Impeccabile nel look e nell’etichetta, nelle pubbliche apparizioni, la bella moglie del Principe William, ha sempre ricevuto parole di apprezzamento dalla stampa inglese e internazionale.

Di recente, la sua partecipazione all’incoronazione del re Carlo si è mostrata serena e lucida, con i suoi figli più piccoli accanto, abituati ad assistere impassibili ed educatissimi alle cerimonie reali.

Sembra che la Middleton si avvalga di un sistema educativo infallibile – oltre che chiaramente di una tata super referenziata – chiamato “chat sofa”.

Così il savoir-faire mostrato dalla duchessa nel gestire i suoi 3 figlioletti George (8 anni), Charlotte (6) e il piccolo Louis (3) sarebbe il frutto di una collaudata tecnica educativa che punta sul potere della comunicazione genitore-figlio e, anziché sciorinare punizioni di fronte alle marachelle, utilizza un dialogo calmo e pacato con il bambino, facendolo sedere sul divano e spiegandogli l’accaduto e le conseguenze di quello che ha fatto.

In questo modo, l’autostima dei piccoli reali viene potenziata e l’efficacia è garantita, soprattutto a lungo termine.

L’ombra di un quarto figlio da gestire

Ma alcune voci tra i corridoi di Buckingham Palace stanno portando alla luce un ipotetico “quarto figlio” da gestire per la super mamma Kate, il quale avrebbe rispetto agli altri tre un carattere un pochino più burrascoso e che metterebbe a dura prova anche la più paziente delle mamme.

Le sue alzate di testa sarebbero all’ordine del giorno e anche la tecnica del “chat sofa” con lui parrebbe non avere i brillanti risultati avuti con gli altri 3 figli. Ma chi è il quarto figlio della Duchessa?

Il quarto figlio di Kate si chiama William

Si chiama William, è il principe di Galles, ed ha 40 anni. Insomma il fantomatico quarto figlio altri non sarebbe altri che il marito di Kate, noto per essere incline a frequenti scatti d’ira.

La Duchessa avrebbe captato che l’unica soluzione per calmarlo sia assumere di frequente un comportamento materno con il marito. Proprio per questo le numerose litigate della coppia riuscirebbero sempre a risolversi per il meglio. Resta comunque il fatto che i reali, in corso di lite, tendano a lanciarsi cuscini piuttosto che oggetti pesanti. Tutto quindi avverrebbe in una forma “soft”, ma assolutamente in linea con un normale menage di coppia, dove a volte a volare però sono i piatti.