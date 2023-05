The Mandalorian: quante volte c’è effettivamente Pedro Pascal sotto l’armatura?

L’attore Pedro Pascal è ormai famosissimo grazie soprattutto a The Mandalorian: durante un’intervista ha rivelato come funzionano le riprese sul set, spiegando di essere stato poco presente a causa di altri impegni lavorativi nonostante sia il protagonista.

Oggi Pedro Pascal è uno degli attori più famosi e richiesti di Hollywood. La sua popolarità deriva soprattutto da serie tv, come Narcos e The Last of Us. Negli anni ’90, inoltre, ha anche partecipato a qualche episodio di Buffy – L’ammazzavampiri, interpretando uno studente che veniva morso e trasformato in vampiro.

Tuttavia, uno dei suoi lavori più noti è certamente The Mandalorian, uno degli spin off di Star Wars che ha riscosso più successo negli ultimi anni. Attualmente, siamo arrivati alla terza stagione e qui Pedro Pascal interpreta il protagonista, il mandaloriano Din Djarin.

Durante un’intervista, l’attore si è lasciato andare e ha raccontato come funziona lavorare sul set dello show. Oggi, infatti, è molto richiesto e il tempo che dedica effettivamente alla serie è decisamente diminuito rispetto alle stagioni precedenti. Questo però non è un problema: dato che il suo personaggio è ricoperto quasi sempre da un’armatura, può allontanarsi dal set e dedicarsi ad altri progetti, lasciando Din Djarin alle sue controfigure.

Pedro Pascal e The Mandalorian: il ruolo delle controfigure

Di recente, Pedro Pascal si è lasciato andare davanti ai giornalisti di The Hollywood Reporter e ha rivelato alcuni segreti del set di The Mandalorian. L’attore non ha il dono dell’ubiquità e deve dividersi tra numerosi progetti, ma non intende rinunciare allo spin off di Disney+. Per fortuna, Din Djarin indossa sempre l’elmo e questo permette all’attore di essere sostituito dalle controfigure mentre lavora su altri set.

“Abbiamo fatto tantissimi esperimenti stando nella tuta per così tanto tempo e, onestamente, il mio corpo non è stato pronto per almeno i primi quattro mesi. Ma io c’ero dentro [nella tuta], ci sono stato per un tempo lunghissimo. Adesso, però, abbiamo capito come fare e questo mi permette di staccare [da The Mandalorian] e fare altro“.

In pratica, ha trovato un equilibrio insieme alle sue controfigure Brendan Wayne e Lateef Crowder, che oggi possono lavorare alla serie tenendo conto della presenza limitata del protagonista sul set. Proprio Pedro Pascal ha lodato il lavoro delle due controfigure e ha spiegato che non cambierebbe niente di come hanno interpretato il mandaloriano Din Djarin. Tuttavia, non ha rivelato in quante scene abbia effettivamente recitato lui sotto l’elmetto.