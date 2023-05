Pedro Pascal: l’attore nel cast dell’horror Weapons

L’attore nel cast del film horror diretto da Zach Cregger.

Pedro Pascal entra ufficialmente a far parte del cast del film horror Weapons.

Momento super per Pedro Pascal dal punto di vista lavorativo. Lo statunitense classe 1975 è senza ombra di dubbio l’attore del momento: dopo l’enorme successo avuto grazie alla prima stagione dell’acclamata serie di The Last of Us, Pascal è pronto a prendere parte anche ad altri progetti. Dopo la notizia della sua parte ne Il Gladiatore 2, è giunta ora anche quella dell’entrata nel cast di Weapons.

Pedro Pascal nel cast di Weapons

Pedro Pascal sarà l’attore protagonista di Weapons. Nelle ultime ore è giunta l’ufficialità della partecipazione di Pascal a questo nuovissimo film horror diretto da Zach Cregger.

Attore classe 1981, Cregger sta muovendo i suoi primi passi per quanto riguarda la carriera da regista: prima di questo Weapons, l’unico altro lungometraggio diretto risulta infatti essere Barbarian. La pellicola ha potuto contare su un ottimo cast composto da Goergina Campbell, Bill Skarsgard e Justin Long ed è stata resa disponibile in Italia sulla piattaforma streaming Disney+ lo scorso ottobre: considerevole il successo non solo di critica ma anche di pubblico, con un incasso complessivo di ben 43 milioni di dollari a fronte dei 4,5 di budget.

Le premesse per questo Weapons sembrerebbero dunque essere ottime. Le riprese del film dovrebbero avere inizio a partire dalla fine di questo 2023, e dirigere il progetto è la New Line Cinema. Zach Cregger, oltre che come regista, sarà impegnato anche nelle vesti di produttore insieme anche a Roy Lee di Vertigo e a Lifshitz e Margules della BoulderLight Pictures.

Per quanto riguarda la trama, la pellicola si preannuncia come un horror dallo stile narrativo complesso. Per i dettagli ci sarà ovviamente da aspettare ancora un po’, con il ruolo preciso di Pedro Pascal all’interno del film che resta per il momento avvolto nel mistero.

Il momento d’oro di Pedro Pascal

Pedro Pascal è con molta probabilità l’attore più desiderato del momento. Dopo la comparsa in film come The Wall, Kingsman – Il cerchio d’oro e The Equalizer 2, l’attore cileno naturalizzato statunitense ha iniziato ad acuisire sempre più popolarità grazie al ruolo di Oberyn Martell ne Il trono di spade e soprattutto a quello del Mandaloriano nella serie dell’universo di Star Wars The Mandalorian.

Infine, la parte di Joel Miller in The Last of Us, serie acclamata unanimemente da critica e pubblico che ha portato Pascal a trionfare non solo nella categoria di miglior eroe ma anche in quella della miglior coppia con Bella Ramsey agli ultimi Mtv Awards.