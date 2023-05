“Ciro ritornerà”: Mare Fuori nel caos | Arriva la replica dell’attore

L’attore Giacomo Giorgio sarà presente nella quarta stagione di Mare Fuori nei panni di Ciro Ricci? Ecco la sua replica.

Dopo la fine della terza stagione di Mare Fuori, il pubblico si è disperatamente chiesto se Ciro Ricci tornerà anche nei nuovi episodi. La stagione, infatti, si è conclusa con il suo accoltellamento e il pubblico è rimasto a lungo senza risposte, senza sapere se il giovane fosse sopravvissuto o meno.

L’attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, è stato costretto ad ammettere che il suo personaggio sarebbe tornato nella quarta stagione, dopo che alcune sue foto erano trapelate in anteprima, senza il suo consenso. Tuttavia, non ha dichiarato ufficialmente che Ciro sarebbe tornato nella serie in modo stabile: il suo personaggio sarebbe potuto rientrare solo in flashback o allucinazioni.

Più di recente, sembra che siamo arrivati alla risposta definitiva. Sembra, infatti, che l’attore tornerà a lavorare in Rai, ma non nella popolare serie ambientata nel carcere di Nisida, a Napoli. Giacomo Giorgio è pronto a imbarcarsi in un progetto completamente diverso, al fianco di Luca Argentero.

Mare Fuori: Giacomo Giorgio se ne va per Doc – Nelle tue mani

Pochi giorni fa, Luca Argentero ha reso noto tramite alcune stories su Instagram che anche Giacomo Giorgio avrebbe fatto parte della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, che al momento è in lavorazione. La star di Mare Fuori ha finalmente confermato la notizia dopo che si è mostrato per la prima volta sul set indossando il camice da medico del suo personaggio. Questa risposta sembra quindi chiara per i fan di Ciro Ricci: il personaggio non tornerà nella quarta stagione di Mare Fuori. Sembra improbabile, infatti, che l’attore possa lavorare in contemporanea a due progetti così grandi e importanti, anche se c’è chi continua a sperare.

Smentita la notizia circolata nei giorni scorsi sul ritorno o la resurrezione di Ciro in #MareFuori. Ciro è morto e vivrà in #MareFuori4 solo nei flashback.

L’attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, è impegnato sul set di #DocNelleTueMani3.

Qui la prima foto con il camice pic.twitter.com/9xRAojhdGR — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 24, 2023

Per Cinguetterai, quindi, la notizia è definitiva. “Smentita la notizia circolata nei giorni scorsi sul ritorno o la resurrezione di Ciro in #MareFuori. Ciro è morto e vivrà in #MareFuori4 solo nei flashback. L’attore che lo interpreta, Giacomo Giorgio, è impegnato sul set di #DocNelleTueMani3. Qui la prima foto con il camice” ha scritto su Twitter.

Si tratta sicuramente di una brutta novità per chi ha seguito con passione la fiction napoletana: di sicuro, però, per Giacomo Giorgio questa è un’opportunità incredibile e gli auguriamo tutto il successo possibile. Il medical drama, infatti, è una delle fiction Rai più apprezzate degli ultimi anni, e siamo certi che grazie al suo lavoro otterrà ancora più consensi.