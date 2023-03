Quella volta che Pedro Pascal recitò in Buffy

Sapevate che Pedro Pascal, prima di diventare famoso come oggi, ha avuto una piccola parte in Buffy, l’ammazzavampiri?

Nell’ultimo periodo, Pedro Pascal è più famoso che mai. L’attore sta cavalcando sulla cresta dell’onda grazie al suo ruolo da protagonista in The Last of Us. La serie racconta le vicende di un gruppo di sopravvissuti durante un’apocalisse zombie, focalizzandosi su due personaggi, Joel ed Ellie. Qui lui interpreta proprio il protagonista maschile.

La serie si ispira direttamente all’omonimo videogioco e ha soddisfatto i fan dal momento che ha mantenuto una certa coerenza con l’originale. In particolare, gli spettatori hanno apprezzato la scelta di inserire nel cast anche i doppiatori di Joel ed Ellie, anche se ovviamente non hanno potuto recitare negli stessi ruoli.

Oggi Pedro Pascal è famosissimo e apprezzatissimo in tutto il mondo grazie anche a Narcos, ma pochi probabilmente ricordano quando nel 1999 recitò in una delle serie più popolari del momento, Buffy l’ammazzavampiri.

Di recente, Sarah Michelle Gellar lo ha voluto ricordare al mondo.

Pedro Pascal, da vampiro a cacciatore di zombie

Nel 1999 Pedro Pascal ha recitato brevemente in un episodio di Buffy. Si tratta di un ruolo molto breve, poco più di un cameo. Sarah Michelle Gellar ha voluto ricordarlo tramite i social.

Qui Buffy non è più adolescente e frequenta da poco l’università. Ambientarsi all’università, tra nuova vita adulta, studio e creature delle tenebre non è facile e la ragazza si sente un po’ spaesata.

Una sera, mentre sta camminando per il campus incontra un ragazzo di nome Eddie, con cui stringe subito amicizia perché anche lui si sente solo. Tra i due c’è un certo feeling e gli spettatori pensano subito che sarà un nuovo amore.

I due si rivedono per caso poco dopo, Buffy lo insegue per parlargli, ma… sorpresa! Eddie è stato morso e si è trasformato in un vampiro. Buffy è sconvolta, ma non perde la calma e lo pugnala al cuore con il suo fedele paletto di frassino.

Questo Eddie era proprio Pedro Pascal, in uno dei suoi primi ruoli televisivi, quando non aveva neanche trent’anni. Chi lo avrebbe mai detto che da questa comparsa l’attore sarebbe poi diventato la star di Narcos e The Mandalorian? Aveva pronunciato solo poche battute, ma il suo talento era già evidente.