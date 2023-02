The Mandalorian: le domande sulla terza stagione

Manca pochissimo all’arrivo della nuova stagione di The Mandalorian.

Pochi giorni all’arrivo su Disney + di The Mandalorian 3: le tante domande cui si spera di trovare risposta nel corso dell’attesa terza stagione.

Ancora qualche giorno di attesa e la terza stagione di The Mandalorian sarà finalmente disponibile. Il primo marzo, il nuovo atteso capitolo farà il suo approdo all’interno del catalogo di Disney +, con i fan che sperano di trovare in esso le risposte alle tantissime domande sorte in seguito alle vicende mostrate nell’ultima stagione.

The Mandalorian 3: il cast e la trama

Il cast di The Mandalorian 3 vedrà ovviamente il ritorno di Pedro Pascal, mai come in questo periodo sulla cresta dell’onda per il ruolo di Joel in The Last Of Us, nei panni del Mandaloriano Din Djarin. A fargli compagnia ci sono Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow, Katee Sackhoff, e Giancarlo Esposito.

Riguardo alla trama, la storia di The Mandalorian 3 continuerà come sempre a incentrarsi sul Mandaloriano e su Grogu, che lo stesso protagonista ha giurato di proteggere. Gli episodi che compongono l’intera stagione sono invece ancora 8, e la loro regia è stata affidata tra gli altri a Rick Famuyiwa, Carl Weathers e Rachel Morrison.

Le tante domande in attesa di risposta

Per quanto riguarda le tante domande dei fan, The Mandalorian 3 potrà prima di tutto fornire qualche delucidazione in più sul pianeta natale dei Mandaloriani, descritto da sempre come inospitale e deserto dopo la sua distruzione da parte dell’Impero. La stagione in arrivo porrà però sicuramente questo pianeta sotto un’altra luce, allo scopo di sapere qualcosa in più anche del protagonista.

The Mandalorian 3 potrà dare risposte anche per quanto riguarda il destino della Darksaber, spada laser il cui possessore può secondo la leggenda rivendicare il diritto al ruolo di sovrano di Mandalore: nella seconda stagione, Din vince tale potente arma in combattimento, ma il nostro protagonista non è interessato al ruolo di sovrano, cercando di conseguenza di cedere l’arma a Bo-Katan.

Tra le sorprese maggiori della serie vi è senza ombra di dubbio l’apparizione del personaggio di Ahsoka Tano, una vera e propria leggenda del mondo di Star Wars rimasta però spesso nell’ombra. La sua battaglia contro Morgan Elsbeth la vede alla fine chiedere alla propria avversaria la posizione del Grande Ammiraglio Thrawn, uno dei villain principali di Star Wars Rebels. I fan potranno presto saperne di più su questo personaggio nella serie ad esso dedicata.

The Mandalorian 3 è enormemente attesa anche per via dei personaggi della saga di Star Wars che potrebbero fare la loro comparsa. Ad essere tornate sono già importanti figure come quella di Skywalker e della stessa Ahsoka, ma i fan si aspettano di tornare ad ammirare anche altri personaggi classici come Boba Fett e Fennec Shand. In più, il trailer relativo alla terza stagione ci ha già mostrato anche la presenza di Greef Karga e di Peli Motto.

Nell’attesa di ritrovarsi di fronte ad altre terribili armi progettate dal nemico, ultima delle quali i droidi Dark Trooper introdotti da Moff Gideon (Giancarlo Esposito), resta ora da vedere in che modo la terza stagione riuscirà a connettersi ai vecchi film e a quelli in uscita.