Disney+: tutte le nuove uscite sulla piattaforma previste per Giugno

Disney+ rilascia la lista delle nuove uscite per il mese di Giugno: cosa dovremmo aspettarci? Tante novità ci aspettano, ecco quali.

Disney+, la nota piattaforma di streaming interamente dedicata ai prodotti Walt Disney, ha appena rilasciato la nuova lista per il mese di Giugno. Tra film già usciti nelle sale e nuove stagioni di serie tv già in onda, che la piattaforma renderà disponibili anche alcune novità che molto probabilmente ci terranno incollati agli schermi. Un kolossal atteso da oltre un decennio, una storia fin troppo americana, un thriller drama psicologico e la nuova attesissima serie Marvel che forse concluderà la temuta Fase 5.

Ecco quindi i titoli più attesi per Giugno 2023 su Disney+.

Avatar: La via dell’acqua (7 giugno)

Si torna su Pandora dopo quasi 12 anni dal primo film. Avatar: La via dell’acqua è il secondo capitolo del primo film, Avatar, diretto da James Cameron e uscito nelle sale al cinema il 14 dicembre 2022.

Previsto nel catalogo streaming di Disney+ il 7 giugno, il secondo capitolo è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film e inizia raccontando la storia della famiglia Sully e del nuovo pericolo che si troveranno ad affrontare. Fin dove sono disposti per cercare di tenersi al sicuro a vicenda?

Stavolta però il film non si svilupperà in un’ambientazione prettamente boschiva ma, come suggerisce anche il titolo, i nativi di Pandora esploreranno un’altra parte del pianeta che finora Cameron aveva solo sfiorato.

Saint X (7 giugno)

In concomitanza con l’uscita del film di Cameron, il catalogo di Disney+ si infittisce con un alone di mistero.

Saint X è infatti un drama psicologico thriller raccontato attraverso varie linee temporali e vari punti di vista. La morte di una giovane donna avvenuta durante un’idilliaca vacanza ai Caraibi crea un effetto distastroso di eventi che finirà per trascinare la sorella sorpavvissuta alla tragedia ad un’avventura pericolosissima in cerca della verità della donna defunta.

Questo film esplora e stravolge il filone delle ragazze scomparse. Assolutamente da vedere.

Flamin’ Hot (9 giugno)

Flamin’ Hot è un film incentrato sulla vera storia di Richard Montanez.

Il film, diretto da Eva Longoria, racconterà appunto la storia di quest’uomo che per anni ha sostenuto di aver inventato i famosi snack, ormai un’icona pop tipicamente americana, Famin’Hot Cheetos che hanno rivoluzionato il mercato del junk food.

Secret Invasion (21 giugno)

Nastro di partenza della quinta fase del Marvel Cinematic Universe.

Approderà sulla piattaforma il 21 giugno 2023 Secret Invasion dove avremo il piacere di rivedere sullo schermo il personaggio di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, nella storia basata sull’omonima serie a fumetti firmata da Francis Yu e Brian Bendis. Fury creerà una nuova squadra per salvare ancora una volta l’umanità da una nuova minaccia che l’affligge.