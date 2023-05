The Flash: tutto quello che sappiamo sul film in uscita

The Flash sta per uscire al cinema: che cosa sappiamo su questo attesissimo film? Potrebbe cambiare tutte le leggi dell’universo DC.

Il 16 giugno uscirà al cinema The Flash. Il film è attesissimo dai fan del DC Universe e la sua lavorazione è stata molto lunga e complessa, soprattutto a causa dei numerosi problemi legali di Ezra Miller, che interpreta proprio il protagonista. L’attore, infatti, soprattutto negli ultimi mesi ha ottenuto molte denunce ed è stato accusato di rapimento e coercizione di minore dopo che è scappato insieme alla giovane attivista Tokata Iron Eyes. I genitori della ragazza, infatti, sostengono che lui abbia iniziato a plagiarla quando lei aveva solo 13 anni.

Nonostante tutti i problemi, oggi i preparativi di The Flash sembrerebbero essere stati ultimati e la pellicola è pronta per sbarcare al cinema. I fan non vedono l’ora di vederla, dal momento che è stato dichiarato che potrebbe sconvolgere tutto ciò che conosciamo sull’universo e i personaggi DC.

Al centro della vicenda ci sarà ovviamente Barry Allen – aka il supereroe Flash – dotato di super velocità. Il ragazzo proverà a sfruttare il suo super potere per tornare indietro nel tempo e questo avrà conseguenze enormi.

The Flash, trama, trailer e cast del film con Ezra Miller

La trama di The Flash si concentrerà sul tentativo di Barry Allen di sfruttare la sua super velocità per tornare indietro nel tempo e salvare la madre Nora dal suo omicidio, nonostante Bruce Wayne gli abbia sconsigliato di farlo. L’operazione ha inizialmente successo, ma viaggiare nel tempo è sempre pericoloso e ha sempre un prezzo.

Quando torna al presente, Flash realizza che le cose sono molto diverse: Superman non è mai atterrato sulla Terra, di conseguenza il generale Zod non è mai stato fermato ed è pronto a conquistare il mondo. Batman esiste, ma è un personaggio completamente diverso e Kara deve ancora essere liberata.

Il cast comprende attori molto importanti, oltre a Ezra Miller. Sasha Calle interpreta Kara, Michael Shannon il generale Zod, mentre Michael Keaton (che tornerà in Beetlejuice 2) sarà Bruce Wayne aka Batman. Completano il gruppo Ron Livingstone, Maribel Verdù, Kiersey Clemons e Antje Traue.

La stampa ha già approvato il film durante il CinemaCon di Las Vegas: “Sappiate che non è hype. The Flash va ben oltre le aspettative e allo stesso tempo ripara i danni del passato. Un fulmine in una bottiglia. E per quanto Keaton sia bravo… Miller è ancora meglio“.