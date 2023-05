Cillian Murphy: 10 curiosità sull’attore di Peaky Blinders

Alcune curiosità sull’attore a breve nei cinema con Oppenheimer di Christopher Nolan.

Dieci curiosità su Cillian Murphy, attore protagonista della serie di successo Peaky Blinders che compie 47 anni questo 25 maggio.

Tra gli attori che si sono fatti maggiormente strada negli ultimi anni entrando a far parte della schiera dei personaggi maggiormente amati dal pubblico in ambito cinematografico può rientrare certamente anche Cillian Murphy, che festeggia questo 25 maggio il suo quarantasettesimo compleanno. L’attore irlandese, dopo il ruolo di Spaventapasseri nella trilogia di Batman di Christopher Nolan, ha acquisito ulteriore popolarità grazie alla parte di Tom Shelby nella serie Peaky Blinders, ed è ora pronto a tornare nuovamente nei cinema nelle vesti del protagonista con l’atteso Oppenheimer dello stesso Nolan, in uscita in Italia il prossimo 23 di agosto.

La carriera di Cillian Murphy

Nato a Cork in Irlanda il 25 maggio del 1976, Cillian Murphy ha visto svoltare la propria carriera cinematografica grazie alla parte da protagonista in 28 giorni dopo, horror del 2002 diretto da Danny Boyle. Dopo le parti in Intermission, La ragazza con l’orecchino di perla e Ritorno a Cold Mountain la svolta definitiva arriva con il ruolo di Spaventapasseri in Batman Begins del 2005, primo capitolo della nota trilogia di Nolan con Christian Bale nei panni dell’Uomo Pipistrello.

Quello con Nolan è un binomio che farà la fortuna di Murphy. L’acclamato regista decide di coinvolgere l’irlandese anche in altri suoi film come Inception e Dunkirk, fino ad arrivare al già citato Oppenheimer che uscirà tra qualche mese nei cinema. A ciò si aggiungono poi le interpretazioni in film come Breakfast on Pluto, valsogli la candidatura al Golden Globe nel 2006, e A Quiet Place II del 2020, sequel del film del 2018 con Emily Blunt.

Il tutto senza dimenticare, ovviamente, l’interpretazione del personaggio di Thomas Shelby nell’acclamata serie Peaky Blinders, ambientata agli inizi del Novecento nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale e incentrata sulla gang criminale di Birmingham capeggiata dallo stesso Thomas.

Dieci curiosità su Cillian Murphy: dalla carriera di musicista alla fede

1 Una prima curiosità su Cillian Murphy riguarda il periodo precedente all’inizio della carriera di attore. Prima che nel cinema, l’irlandese ha infatti tentato di fare strada nel mondo della musica. Nel 1994 aveva fondato insieme al fratello Paidi una band dal nome di The Sons of Mr. Green Genes. Le cose sembrarono mettersi bene, con una casa discografica che si fece avanti proponendo un accordo da cinque album, ma l’offerta venne rifiutata dallo stesso Murphy.

2. Oltre che il musicista, Cillian Murphy desiderava fare l’avvocato. Nel 1996 iniziò infatti a studiare legge alla University College Cork, ma in seguito ad un primo anno già caratterizzato dalle prime difficoltà con gli esami giunse la decisione di dedicarsi in tutto e per tutto al cinema.

3. Dall’ambito strettamente lavorativo si passa a quello della fede. A Cork, Murphy ha seguito la religione cattolica frequentando la Presentation Brothers College. Sospeso in più di un’occasione dalla scuola per via dei suoi atteggiamenti ribelli, Cillian non è comunque mai diventato un fervente cattolico, sostenendo a più riprese di essere agnostico. Una posizione poi rivista ulteriormente a partire dal 2007 a favore dell’ateismo.

4. Cillian Murphy ha tra le proprie principali prerogative quella di uno stile di vita sano. L’attore è infatti vegetariano da quasi una ventina di anni. Un unico strappo alla regola è stato fatto proprio per Peaky Blinders: allo scopo di poter mettere su massa muscolare per il ruolo di Thomas Shelby, Murphy è stato infatti costretto a reintrodurre per un breve periodo di tempo nella propria dieta anche la carne.

5. A tale stile di vita si ricollega anche l’astinenza dal fumo. Murphy ha sempre dichiarato di non fumare, anche se un piccolo strappo alla regola è stato imposto ancora una volta da Peaky Blinders: per interpretare Thomas Shelby l’attore ha spesso dovuto fumare sul set, ma uno stratagemma è consistito nel fumare delle sigarette che fossero a base non di nicotina ma di erbe.

Le illustri amicizie e le opere di beneficenza

6. Cillian Murphy, nel corso degli anni, ha avuto occasione di stringere forti legami di amicizia con diversi suoi colleghi britannici. Tra questi si potrebbero menzionare ad esempio Jonathan Rhys-Meyers, Colin Farrell e Liam Neeson, insieme a lui nel Batman di Nolan.

7. Nonostante le amicizie illustri di cui sopra, Cillian Murphy risulta essere una persona estremamente riservata. Come ammesso più volte direttamente, l’attore non sembrerebbe avere alcun interesse per la vita mondana. Inoltre, a testimonianza dell’attore di tenersi distante dall’attenzione dei media, anche la mancanza nella propria vita di qualsiasi tipo di social network.

8. Tra i principali desideri di Cillian Murphy vi è dunque quello di mantenere un profilo basso e di condurre una vita privata tranquilla, lontano per quanto possibile dalla luce dei riflettori. A tale discorso si collega anche la vita sentimentale dell’attore: Murphy è sposato dall’ormai lontano 2004 con Yvonne McGuinness, conosciuta nel 1996 in occasione di uno degli spettacoli della sua vecchia rock band.

9. Murphy è anche padre di due figli. La lunga e felice storia d’amore con Yvonne ha portato l’attore ad essere genitore di Malachy, nato nel dicembre del 2005, e di Aran, nato invece nel luglio del 2007.

10. Da segnalare, per quanto riguarda la vita di Cillian Murphy, è inoltre anche il grande impegno di quest’ultimo dal punto di vista benefico. Nel 2011 è stato nominato Patrone Unesco per il Centro della ricerca per bambini e famiglie all’Università Nazionale dell’Irlanda Galway. In più, l’attore si è distinto anche nel 2012 per aver appoggiato la rivolta pacifica di Vita Cortex da parte di alcuni lavoratori licenziati ingiustamente senza retribuzione.