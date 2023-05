The Flash: il trailer finale del film DC

Uscito il trailer finale del nuovo film del DC Universe.

Divulgato l’atteso trailer finale di The Flash, nuovo capitolo del DC Universe.

Ormai tra meno di un mese, il prossimo 15 di giugno, farà il suo in arrivo in tutte le sale cinematografiche The Flash, primo film dedicato esclusivamente al supereroe della DC Comics all’interno del DC Universe. In attesa di potersi gustare il film al cinema, ecco l’atteso trailer finale della pellicola.

Il trailer finale di The Flash

La Warner Bros, in occasione della prevendita dei biglietti del film in Nord America, ha divulgato online il trailer finale di The Flash.

A dirigere il film è stato Andy Muschietti, regista argentino giunto al suo quarto lungometraggio in totale. I suoi precedenti lavori sono stati La Madre del 2013 e, soprattutto, i due capitoli di It, usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2019 e con Bill Skarsgard nei panni dello spaventoso clown Pennywise. Tornando a The Flash, il film è stato prodotto da Barbara Muschietti e da Michael Disco, mentre la sceneggiatura è opera di Christina Hodson. Produttori esecutivi sono invece Walter Hamada, Galen Vaisman, Toby Emmerich e Marianne Jenkins.

Il DC Universe è pronto a concentrarsi esclusivamente sul supereroe interpretato come noto da Ezra Miller, che riveste dunque ancora una volta i panni di Barry Allen dopo le precedenti apparizioni in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League, film cui ha poi fatto seguito l’uscita nel 2021 della cosiddetta Zack Snyder’s Justice League.

Ecco qui di seguito il trailer finale di The Flash, in uscita il 15 giugno nelle sale italiane e il 16 giugno in quelle statunitensi.

La trama di The Flash

La trama di The Flash sarà incentrata prevalentemente sulla decisione da parte del protagonista di ritornare indietro nel tempo per cercare di poter evitare il doloroso evento costituito dalla morte della madre.

Il tentativo da parte di Barry di cambiare gli eventi accaduti in passato provocherà però inevitabilmente un’alterazione di diverse linee temporali, con il supereroe che finirà con il rimanere intrappolato in una dimensione in cui la Terra si trova sotto la minaccia del temibile e spietato Generale Zod e senza la protezione di Superman.

Da qui la richiesta di aiuto da parte di Flash ad un Batman (quello di Michael Keaton) totalmente diverso da quello interpretato nei precedenti film da Ben Affleck. Ad aiutare Barry sarà però anche un altro misterioso kryptoniano e cioè Kara Zor-El, meglio nota come Supergirl.