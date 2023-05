5 film con Jude Law da vedere almeno una volta nella vita

Al Festival di Cannes nei panni di Enrico VIII in Firebrand e con un nuovo look, stiliamo una top 5 dei film di Jude Law

Dopo anni di silenzio mediatico, innaturale per uno come lui che di sé ha fatto parlare molto, per via delle sue liaison e dei suoi sette figli, torna a mostrarsi al pubblico per presentare la sua nuova performance al Festival di Cannes nei panni di Enrico VIII.

Accanto ad Alicia Vikander, per diventare re Enrico, Jude Law si è letteralmente trasformato e si vocifera che abbia addirittura ha utilizzato un profumo disgustoso creato appositamente, per simulare l’odore della gamba in cancrena del sovrano.

Cinquant’anni, da quando ha sposato la psicologa Philippa Coan, nel 2019, è sparito dal gossip, tanto da non rendere noto neanche il sesso dei figli avuto con l’attuale moglie. Appagato e riservatissimo, il bel Jude Law è apparso sul red carpet non più col suo canonico look da sbarbato, ma sfoggiando un bel paio di baffi.

Tutte le love story di Jude

L’attore ha sette figli, da quattro donne diverse. I più grandi sono i più noti: Rafferty, 26 anni, Iris, 22, e Rudy, 20, tutti messi al mondo con la prima moglie Sadie Frost, con la quale è stato sposato dal 1997 al 2003. Dalla modella Samantha Burke ha avuto, invece, Sophia, che oggi ha 13 anni, mentre nel 2015 è arrivata Ada, avuta dalla cantante Catherine Harding ed infine i due figli avuti con Philippa.

Le storie d’amore sono state tuttavia decisamente maggiori. Prima tra tutte quella con Sienna Miller, dal 2004 al 2011, con la quale il gossip volò ghiotto sotto ai riflettori, complice anche il tradimento di lui con la tata dei suoi figli. il Don Giovanni di Hollywood – un vero e proprio sciupafemmine, in barba alla serie tv The young Pope in cui era Papa – ammaliava le prede prima ancora di proferir parola. La lista è lunga e tra le fortunate, Sadie Frost capitolata sul set di Shopping, Catherine Harding sul set di Spy, e ancora Cameron Diaz e Samantha Burke.

La top 5 da non perdere

Ma ricordiamoci che Jude Law è un grandissimo attore che ha saputo vestire panni diversi: dalle commedie ai thriller ad alta tensione, lavorando nella fantascienza e nel melodramma. Ed in tutti i suoi lavori è sempre riuscito a far emergere il suo carisma poliedrico.

Ne citiamo 5 tra i suoi più memorabili: Ritorno a Cold Mountain (2003) con una giovanissima Nicole Kidman, Closer (2004), L’amore non va in vacanza (2006), Sherlock Holmes (2009) e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald (2018).