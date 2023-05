Blade: il film Marvel rimandato per lo sciopero dei sceneggiatori

Il nuovo film dell’MCU costretto ad essere rimandato a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Il film del Marvel Cinematic Universe Blade è stato rimandato per via di uno sciopero degli sceneggiatori. Tra i film di prossima uscita dei Marvel Studios c’è anche quello su Blade, con il personaggio che dopo essere stato interpretato nella trilogia a cavallo tra il 1998 e il 2004 da Wesley Snipes verrà finalmente introdotto in via definitiva anche nel Marvel Cinematic Universe. Il progetto relativo a questa pellicola ha incontrato però lungo la propria strada alcune difficoltà.

Blade: lo sciopero degli sceneggiatori causa del rinvio

Il Marvel Cinematic Universe è tornato in questi giorni nelle sale grazie all’attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3. Un altro film che dovrà invece aspettare ancora un po’ per vedere la luce è Blade.

Il nuovo progetto dei Marvel Studios aveva infatti visto infatti rimandata la sua produzione da questo 2023 al 2024 per l’improvvisa rinuncia da parte del regista Bassam Tariq. Dopo che la direzione è stata affidata Yann Demange, sono sorti però anche altri imprevisti. Notizia recente è infatti quella dello sciopero generale degli sceneggiatori, che rischia di costringere al rinvio diverse produzioni non solo in ambito cinematografico ma anche per quanto riguarda la tv.

Ad essere interrotta è stata dunque anche la fase di pre-produzione di Blade. Questa avrebbe dovuto avere inizio ad Atlanta nel corso di questo mese di maggio, ma ora i lavori sono rinviati a data da destinarsi a causa dell’incertezza relativa alla situazione sceneggiatori. Un ambito, quello della stesura della sceneggiatura, che aveva già visto tra l’altro cambiamenti per quanto riguarda il film Marvel, con tale compito che era stato affidato alla fine a Nic Pizzolatto.

Blade: il cast del film

I tempi per il progetto Blade sembrano dunque destinati ad allungarsi ulteriormente, dopo che lo stesso film era stato annunciato dai Marvel Studios nell’ormai lontano Comic-Con di San Diego del luglio del 2019.

Di sicuro, il cast della pellicola è stato ormai definito. Nel ruolo del protagonista come noto da tempo ci sarà Mahershala Ali, che dopo aver recitato in Il curioso caso di Benjamin Button e nella saga di Hunger Games è cresciuto sempre più in popolarità arrivando a vincere ben due Premi Oscar prima nel 2017 e poi nel 2019 rispettivamente per Moonlight e per Green Book.

Insieme a lui ci saranno principalmente Delroy Lindo, che ha recitato in tantissimi film importanti come Malcolm X, L’avvocato del diavolo e Da 5 Bloods – Come Fratelli di Spike Lee, e Aaron Pierre, che ha fatto parte di Old del 2021 di Shyamalan oltre che della serie tv Krypton.