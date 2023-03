Keira Knightley: 10 curiosità sull’attrice inglese

Focus su una delle attrici più amate e apprezzate degli ultimi anni.

Dieci curiosità sulla star della saga di Pirati dei Caraibi. Keira Knightley è senza ombra di dubbio una delle attrici più importanti e famose della sua generazione. Scelta a soli quattordici anni da George Lucas per una piccola parte in Star Wars Episodio I – La Minaccia Fantasma, l’attrice britannica ha acquisito poi fama e successo grazie al film La maledizione della prima luna, primo capitolo della celebre saga dei pirati con Johnny Depp protagonista.

Ecco di seguito dieci curiosità in merito all’attrice candidata per ben due volte ai Premi Oscar.

10 curiosità su Keira Knightley

Keira Knightley, nata il 26 marzo del 1985 in un sobborgo di Richmond e figlia degli attori Will Knightley e Sharman Macdonald, ha sempre sognato di fare l’attrice. A testimonianza di ciò, la richiesta di un agente a soli tre anni di età, con il primo ruolo in carriera giunto già all’età di sei anni con la serie tv Screen One: Royal Celebration.

Il primo importantissimo ruolo della carriera, come menzionato poco sopra, è rappresentato da quello dell’ancella in Star Wars – La minaccia fantasma: la Knightley riesce ad ottenere la parte di Sabé grazie alla sua somiglianza con Natalie Portman, che interpretava nella trilogia prequel di Star Wars la regina Padmé Amidala.

Prima di diventare un’attrice di fama internazionale, la Knightley ha dovuto superare alcuni problemi dell’adolescenza come ad esempio quello della dislessia: per superare le difficoltà nella lettura e nella scrittura, Keira avrebbe iniziato a portare degli occhiali che la potessero aiutare nella lettura, cimentandosi inoltre anche nell’imparare a memoria diversi libri nel corso di varie registrazioni allo scopo di non farsi trovare impreparata nella lettura.

Tra i suoi attori preferiti c’è Geoffrey Rush: l’attrice ha poi realizzato il sogno di lavorare con l’australiano vincitore del Premio Oscar nel 1997 grazie alla trilogia di Pirati dei Caraibi.

L’attrice classe 1985 era stata presa in considerazione per prendere parte ad un’altra grande trilogia, ovvero quella del Batman di Christopher Nolan: per la precisione, la Knightley sarebbe stata ad un passo dall’essere selezionata per il ruolo di Selina Kyle – Catwoman in Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012, parte poi affidata alla fine ad Anne Hathaway.

Dopo Star Wars Episodio I, la carriera della Knightley è andata incontro ad un primo importante punto di svolta con Sognando Beckham, film del 2002 diventato la prima pellicola occidentale ad essere trasmessa in televisione in Corea del Nord nel 2010 allo scopo di festeggiare i 10 anni delle relazioni diplomatiche tra la stessa Corea e il Regno Unito.

Per quanto riguarda la vita privata, Keira Knightley si è sposata nel 2013 con James Righton. La cerimonia del matrimonio, tenutasi nella città francese di Mazan, è stata estremamente intima con sole undici persone invitate, con la coppia che ha poi avuto due figlie: Edie, nata il 25 maggio 2015, e Delilah, nata invece nel settembre del 2019.

Sempre in merito alla sfera privata, l’attrice non è presente su nessun social media. Come ammesso una volta dalla diretta interessata, un unico tentativo di aprire un proprio account social è stato fatto con Twitter, profilo chiuso però dopo solo poche ore.

La Knightley ha ammesso di aver fatto uso in passato di parrucche per via della perdita eccessiva di capelli. Un inconveniente provocato come spiegato dall’attrice da un numero eccessivo di lavaggi e tinture e dai diversi tipi di acconciatura impiegati.

Infine, per tornare alla sfera familiare dell’attrice, la Knightley ha rivelato di aver vietato ai propri figli la visione di alcuni film della Disney come ad esempio Cenerentola o La Sirenetta: il motivo risiede nel fatto che tali personaggi sono subordinati in maniera fin troppo eccessiva a figure maschili.

Una carriera di successi

Protagonista assoluta insieme a Johnny Depp e Orlando Bloom dei primi tre film della saga di Pirati dei Caraibi, Keira Knightley ha continuato ad avere una carriera straordinaria anche in seguito.

Grazie a diversi altri importantissimi ruoli, l’attrice ha ottenuto nel corso degli anni svariati premi e riconoscimenti: basti pensare, su tutti, alla candidatura alla migliore attrice protagonista ai Premi Oscar del 2006 per Orgoglio e pregiudizio e a quella alla migliora attrice non protagonista alla cerimonia del 2015 per The Imitation Game, film candidato quell’anno a ben otto statuette e con Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista.