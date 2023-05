La Sirenetta: Il Personaggio di Ursula è stupefacente! Ecco i dettagli del film

Da poco uscito nelle sale, La Sirenetta stupisce grazie ad un solo personaggio: “il cattivo”. Ecco tutti i dettagli sul film.

La Sirenetta finalmente è uscita nelle sale italiane: il nuovo live action Disney si basa sul classico di animazione omonimo che ha accompagnato l’infanzia di ben due generazioni. Nonostante ora mamma Disney stia puntanto più sul filone Marvel, quindi fra vent’anni o più i supereroi e supereroine saranno le nostre nuove “principesse”, questo live action non ci ha delusi ma nemmeno stupiti: se il cartone animato aveva un line art ben preciso con un character design studiato al millimentro in cui i colori e soprattutto il movimento acquatico la faceva da padrona, purtroppo in questo film la mediocrità la fa da padrona: movimenti acquatici che subito ci fanno storcere il naso, tentano di rispecchiare la realtà ma con l’ambientazione attorno sembrano solo “bagnato sull’asciutto”; CGI tra l’arraffazzonato e il decadente e un character design che vuole essere fotorealistico ma mettere una trota accanto ad Ariel che parla forse è eccessivo.

Insomma, in tutti questi colori che stonano e che cercano disperatamente di imitare il film animato, in queste ambientazioni che prima sono giocose subito dopo troppo dark, l’unico personaggio che è andato oltre le nostre aspettative è proprio la cattiva, l’unica strega del mare: Ursula. Ecco perché.

Ursula ha salvato La Sirenetta?

Partiamo da un punto di partenza ben preciso e comune a tutti: La Sirenetta non è un film prodotto per le “vecchie” generazioni che avevano sognato con il cartone animato ma un timido tentativo di Disney di avvicinarsi a quelle nuove sul filone family friendly, quindi per bambini e bambini.

Nonostante però questo tentativo di avvicinamento alle nuove generazioni sia abbastanza fallimentare e privo di contenuto, un personaggio in questo film ci ha stupito e ci ha convinti che, se non fosse stato un film per bambini e se si fosse pensato per essere all’interno di un’atmosfera un pò più Tim Burtiana, sarebbe stato molto bello: Ursula. Il personaggio che all’interno del film viene interpretato da Melissa McCarthy, si dimostra all’altezza del ruolo e va oltre le nostre aspettative: rimane quell’alone di mistero sulla sua forma, il movimento e anche la voce. Sicuramente una più perfetta performance per Melissa McCarthy non può essere trovata.

Nel film troviamo anche Halle Bailey nel ruolo di protagonista, Daveed Diggs nel ruolo di Sebastian, Jacob Tremblay, nel ruolo di Flounder, Awkwafina come voce di Scuttle, Jonah Hauer-King nel ruolo di Eric.