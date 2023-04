Ahsoka: il trailer della nuova serie di Star Wars

Arrivato il trailer della nuovissima serie tv dell’universo di Star Wars.

Presentato il primissimo trailer della nuova serie tv incentrata sul mondo di Star Wars Ahsoka.

Lo già sconfinato universo di Star Wars continua incessantemente ad espandersi e ad ampliarsi. Dopo la conclusione dell’ultima trilogia nel 2019 con Star Wars: L’ascesa di Skywalker diretto da J. J. Abrams, la Disney ha puntato sempre di più ad espandere il mondo creato da George Lucas concentrandosi su una mole incredibile di serie tv.

Tra le varie The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi Wan Kenoby, Andor e la serie animata The Bad Batch pronta a farsi avanti è ora anche Ahsoka, serie con Rosario Dawson nei panni della protagonista.

Il trailer di Ahsoka

Nel corso dell’attesa Star Wars Celebration che ha avuto luogo a Londra nella giornata di venerdì 7 aprile, tra le tante cose ha trovato spazio anche la nuova serie di Star Wars Ahsoka, basata sul personaggio Jedi addestrato in giovane età da Anakin Skywalker.

Oltre che ovviamente la protagonista, il trailer che è stato presentato mostra anche il personaggio di Huyang, un droide di qualche centinaio di anni che viene doppiato da David Tennant. Questo robot era già comparso nella serie animata The Clone Wars, con una scena che mostra un gruppo di Jedi guidato da Yoda e appunto da Ahsoka Tano impegnato in una missione che consiste nell’andare sul pianeta ghiacciato Ilum per riportare al proprio tempio i cristalli che servono a ricostruire le spade laser. Di ritorno dal pianeta, i giovani ricevono le istruzioni necessarie su come utilizzare i cristalli proprio dal droide Huyang.

Ecco di seguito il primo trailer ufficiale della serie Ahsoka.

Il nuovo progetto Disney

Ahsoka, creata da Dave Filoni e con Jon Favreau nel ruolo di produttore esecutivo, farà il suo arrivo sulla piattaforma di Disney+ nell’agosto di questo 2023.

La serie sarà per l’appunto incentrata sul personaggio di Ahsoka Tano, che aveva già fatto la sua comparsa in alcuni episodi di The Mandalorian e di The book of Boba Fett. In particolare, all’interno di questa serie verrà prestata enorme attenzione al percorso e all’evoluzione di questo personaggio, che era tra l’altro cresciuto con gli allenamenti di Anakin Skywalker. Per la precisione, la trama di Ahsoka si basa su eventi che hanno luogo cinque anni dopo rispetto a quelli di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, con la protagonista intenta ad indagare su una terribile minaccia che sembra incombere sull’intera galassia.

Per quanto riguarda invece il cast, questo primo trailer non ha dato alcuna indicazione sulla possibile presenza di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader.