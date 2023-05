Netflix si tutela e cambia le carte in tavola. Come funzioneranno i nuovi abbonamenti?

Netflix impone anche in Italia le nuove restrizioni sugli abbonamenti. Cosa accadrà ora e come funzioneranno? Eccolo spiegato.

Eravamo stati avvisati: Netflix, dopo aver visto un calo nei suoi guadagni, sia a causa della troppa concorrenza in un mercato saturo come quello delle piattaforme in streaming, sia perché ci sono molti furbetti in giro, ha voluto tutelarsi aggiornando i termini del servizio e come funzioneranno i nuovi abbonamenti.

La prova delle nuove restrizioni era iniziata proprio in America che, il colossal delle piattaforme streaming, aveva sfruttato per sperimentare se proprio queste nuove regole avrebbero funzionato prima di esportarle per tutto il globo. Spoiler: si, hanno funzionato così bene che Netflix le ha imposte anche ai server italiani.

Ma quindi cosa succede ora? Sarà ancora possibile condividere l’account con altre persone? Ecco tutto quello che dovrete sapere al riguardo.

Netflix. Cosa cambia ora?

Dopo il primo annuncio dello scorso ottobre, per Netflix è arrivato il momento della svolta: l’account sarà solo ad un unico nucleo domestico.

Come riporta infatti anche il sito della piattaforma: “L’account Netflix è destinato ad un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le eprsone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi”. Chi invece è “un utente extra” dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. A partire da questi giorni infatti, la piattaforma si impegnerà a mandare una mail di spiegazione a tutti i suoi abbonati in Italia che condividono un account al di fuori dal proprio nucleo domestico.

Nella mail ci saranno le seguenti informazioni: “L’account Netflix è destinato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico. puoi guardare Netflix con facilità quando sei in moimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza. Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix:

– Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account.

– Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password.

Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità:

– Trasferisci un profilo.

– Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

-Acquista un utente extra.

– Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel nostro Centro assistenza. Grazie per aver scelto Netflix. Ti siamo riconoscenti per il continuo supporto e non vediamo l’ora di offrirti una selezione sempre più ampia di film e serie TV di qualità”.