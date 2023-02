Liam Neeson non è felice che ci siano tanti spin off di Star Wars

Dopo aver recitato anche lui nel famoso franchise, l’attore Liam Neeson durante un’intervista ha svelato di non condividere la piega che stanno prendendo i numerosi spin off di Star Wars.

Di recente, Liam Neeson è stato ospite a Watch What Happens Live e ha svelato al conduttore Andy Cohen di non sentirsi pienamente soddisfatto con il franchise di Star Wars, soprattutto adesso che sono stati prodotti tanti spin off. L’attore, infatti, è molto affezionato alla saga, dal momento che ha interpretato il maestro Jedi Qui-Gon Jinn a partire dal 1999.

L’attore ha recitato nei film La minaccia fantasma nel 1999, e come cameo vocale in L’attacco dei cloni nel 2002 e L’ascesa di Skywalker nel 2019. Ha poi collaborato anche nel cartone animato The Clone Wars nel 2008 e, di recente, nella mini serie Obi-Wan Kenobi nel 2022, prodotta da Disney+. Qui-Gon Jinn è uno dei personaggi più iconici di tutta la saga, perciò gli è stato chiesto più volte se lui o George Lucas hanno intenzione di farlo tornare ancora prima o poi.

Tuttavia, l’artista non si è mostrato felice davanti a questo possibile scenario e, invece, ha spiegato che non gli sta piacendo come si sta evolvendo, in generale, il franchise di Star Wars.

Liam Neeson, perché non vuole più recitare in Star Wars

Durante l’intervista con Andy Cohen, Liam Neeson ha spiegato chiaramente che non ha intenzione di tornare in Star Wars e di aver recitato in Obi-Wan Kenobi l’anno scorso solo perché rispetta moltissimo la serie e il suo storico personaggio e che non avrebbe potuto sopportare di vederlo interpretato da qualcun altro.

“Ci sono così tanti spin off di Star Wars...” ha dichiarato durante l’ospitata allo show. “Per me sta diventando dispersivo, e sta portando via tutto il mistero e tutta la magia in un modo strano. Sì, è stato bello fare quella piccola cosa con Ewan McGregor [l’attore che interpreta Obi-Wan Kenobi] dopo ventiquattro anni… è stato figo, l’ho amato. Tutto qua“.

Tempo fa, Liam Neeson aveva detto che sarebbe tornato a interpretare lo storico maestro Jedi solo in un film. Tuttavia, durante l’intervista è apparso davvero deluso e quindi potrebbe aver cambiato idea. Effettivamente, bisogna ammettere che di spin off della saga ne esistono davvero tanti e non tutti stanno riscuotendo successo. Tuttavia, uno molto apprezzato è The Mandalorian, mentre solo poche settimane fa è uscita la serie animata The Bad Batch.