Quando Robert Pattinson recitò in un western post-apocalittico e cambiò per sempre la sua carriera

Nel 2014 Robert Pattinson recitò in The Rover. Oggi il film è stato quasi dimenticato, ma rappresentò una rinascita per l’attore.

Robert Pattinson è senza dubbio uno degli attori più poliedrici e flessibili di tutta Hollywood. Ha iniziato la sua carriera come l’affascinante e sfortunato Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di fuoco, ma è con la saga di Twilight che si è consacrato a idolo delle adolescenti di tutto il mondo, nei panni del misterioso e romantico vampiro Edward Cullen.

Negli anni ha dimostrato di essere un ottimo attore anche lontano dal ruolo del bel tenebroso inarrivabile recitando in drammi come Remember Me e Come l’acqua per gli elefanti, nonché in film più dark come Le strade del male, Tenet e ovviamente The Batman.

Ma quando è iniziata la sua rinascita per scollarsi di dosso la saga di Twilight? Secondo Collider, è partito tutto con The Rover, film del 2014 diretto da David Michod. Ecco perché.

The Rover arrivò nel momento perfetto

La saga di Twilight è continuata per quattro anni e cinque film, dal 2008 al 2012. Durante questo lasso di tempo, l’attore lavorò anche a pellicole estranee alla serie, ma sempre mantenendo il ruolo del ragazzo difficile ma dolce o dell’amante drammatico. The Rover uscì al cinema nel 2014, quando Twilight era finito da ormai due anni e il pubblico era pronto a vedere un Robert Pattinson diverso.

The Rover aveva l’ambientazione perfetta

The Rover si svolge in Australia, in un mondo post-apocalittico. Il mondo non è stato distrutto da conflitti nucleari o pandemie, ma da una crisi economica e sociale che lo ha cambiato per sempre, rendendolo un luogo desolato e quasi dimenticato, dove nessuno fa niente per tutelarlo. Il genere è stato definito “western e post-apocalittico“.

Un’ambientazione perfetta per Robert Pattinson, che ha potuto recitare in un film completamente diverso dai precedenti, che avevano comunque una trama più realistica e urban. Questo ha permesso di segnare un taglio definito alla sua carriera.

The Rover anticipò i personaggi drammatici di Robert Pattinson

In The Rover, Robert Pattinson interpretava Reynolds, un giovane uomo che veniva quasi ucciso dai suoi compagni e lasciato moribondo sulla strada. Decideva di allearsi con Eric (Guy Pearce), in modo da recuperare l’auto che proprio i suoi ex complici avevano rubato e capire perché avessero tentato di liberarsi di lui, in un viaggio psicologico e di vendetta.

Dopo Reynolds, l’attore ha iniziato a lanciarsi in personaggi sempre più drammatici e complessi: si pensi non solo a Neil e Bruce Wayne nei suoi film più recenti Tenet e The Batman, ma anche a Connie in Good Time, Monte in High Life e Thomas in The Lighthouse. Nel 2024, infine, lo vedremo in Mickey 17, dove interpreterà un altro personaggio complesso e interessante, Mickey Barnes.