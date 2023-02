The Batman 2: le ultime sul sequel con Robert Pattinson

Il film The Batman del 2022 diretto da Matt Reeves avrà molto presto un proprio sequel.

Trapelano le prime news in merito al secondo capitolo dedicato alla trasposizione che vede Robert Pattinson nei panni del supereroe DC.

Una delle maggiori sorprese cinematografiche dell’ultimo anno è costituita sicuramente dal nuovo Batman di Matt Reeves.

Una trasposizione, l’ennesima dedicata al più celebre supereroe della DC Comics, che ha cercato di proporre qualcosa di totalmente diverso, distaccandosi così in qualche modo dai suoi illustri e innumerevoli predecessori.

Nell’apprezzatissimo capitolo del 2022 Robert Pattinson è riuscito a destreggiarsi abilmente nei panni del protagonista e sarà presente anche nel sequel.

The Batman 2: annunciati titolo e data di uscita

Che The Batman sia seguito da un secondo film non è in fondo una sorpresa. Il tutto è però diventato nelle ultime ore incredibilmente concreto con James Gunn e Peter Safran che hanno finalmente reso ufficiali anche il titolo e la data di uscita nelle sale.

The Batman – Parte II, questo il titolo ufficiale della pellicola annunciato nel corso del CinemaCon di Las Vegas, approderà nei cinema precisamente il 3 ottobre del 2025. Una prosecuzione naturale per quella che dovrebbe alla fine essere una nuova trilogia sul caro amato pipistrello. Di seguito alcune dichiarazioni al riguardo da parte di James Gunn:

“Reeves ci sta lavorando. La immagina come una Batman Crime Saga e sarà ovviamente presente anche il Pinguino. Ci ha anticipato alcune cose davvero fantastiche proprio pochi giorni fa. Quindi sì, la nostra volontà è di proseguire“. A fargli eco ci ha pensato Safran: “The Batman di Reeves non è un figliastro, è roba in tutto e per tutto della DC. La nostra intenzione è quella di investire tantissimo in questi film“.

Un progetto distaccato da quello del DC Extended Universe, ma con una propria identità chiara e ben definita.

La trama di The Batman 2

Già dunque al lavoro con la Warner Bros. alla realizzazione dei sequel che avranno ancora Pattinson come protagonista, i co-CEO Gunn e Safran hanno confermato che la saga continuerà a far parte del cosiddetto DC Elseworld, comprendente tutti i progetti esterni al DC Universe. Tra questi, in programma anche una serie dedicata interamente al personaggio di Pinguino, interpretato nel film di Reeves del 2022 da Colin Farrell.

Per quanto riguarda invece la trama, ancora impossibile ovviamente saperne granché. Nel primo film, arrivato in Italia il 3 marzo del 2022, Bruce Wayne si ritrova a dover sventare gli ingegnosi piani dell’Enigmista. Un nemico, interpretato da Paul Dano, che potrebbe con molta probabilità ritornare alla carica nel sequel con la collaborazione di altri storici antagonisti di Batman come soprattutto Joker.