The Batman 2, di cosa parlerà il nuovo film con Robert Pattinson

Presto Robert Pattinson tornerà a rivestire gli abiti di Batman in The Batman 2. Il regista Matt Reeves ha raccontato della nuova sceneggiatura: a che punto siamo?

Anche se magari all’inizio eravamo scettici, bisogna ammettere che Robert Pattinson ha convinto tutti in The Batman, dove ha interpretato proprio il personaggio principale del Cavaliere Oscuro. Dopo tanti anni passati nei panni del tenebroso e tormentato vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight, infatti, molti credevano che non sarebbe stato adatto per un ruolo così dark e che nessuno avrebbe mai superato l’interpretazione di Christian Bale. Invece si sbagliavano. Presto un nuovo capitolo arriverà al cinema e il regista Matt Reeves ha raccontato un po’ il suo progetto durante un’intervista a Collider.

Batman è senza dubbio uno dei personaggi più riconoscibili e particolari dell’universo DC. Non è un semplice super eroe come i suoi colleghi, ma un personaggio dalla psicologia più complessa, traumatizzato dall’uccisione dei genitori durante una rapina quando era bambino. Il suo eterno nemico è Joker, che nel corso degli anni è stato interpretato da tantissimi grandi artisti. Possiamo citare l’indimenticabile Adam West, Heath Ledger e Joaquin Phoenix. Anche di quest’ultimo, tra l’altro, presto uscirà il 2.

Matt Reeves non vede l’ora di mostrare il suo Batman al pubblico. Ecco che cosa ha rivelato sul nuovissimo film.

The Batman 2, Robert Pattinson protagonista assoluto

Ancora nessuno ha definito una data di uscita ufficiale per The Batman 2, ma purtroppo si dice che non sarà tanto presto. Probabilmente, il film non arriverà nelle sale prima del 2025, quindi bisognerà aspettare ancora a lungo. Nonostante manchi ancora parecchio, il regista è entusiasta e ha confessato che l’attenzione sarà tutta su Robert Pattinson.

“Sento che Robert Pattinson è perfetto per questa parte. Il mio obiettivo è sempre stato quello di realizzare delle storie che permettessero al personaggio di Bruce Wayne di esserne al centro. Perché quello che è successo anche in passato è che, dopo il primo film, si fanno dei sequel con altri villain e questi prendono il sopravvento, relegando Bruce Wayne in secondo piano. Voglio evitare questo errore“.

Il nuovo film, quindi, si focalizzerà sul personaggio di Bruce Wayne, senza dare lo spazio principali agli antagonisti. Per quanto riguarda il procedimento dei lavori, il regista non si è sentito di rivelare troppo, soprattutto sulla trama. “Non risponderò a questa domanda, ma stiamo lavorando al film. Io e il mio partner Mattson [Tomlin] siamo presissimi nella scrittura, è molto eccitante e io sono entusiasta di quello che stiamo facendo“.