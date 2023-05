Eddie Murphy sarà nel remake della Pantera Rosa?

L’attore Eddie Murphy è in trattative per partecipare al reboot de La pantera rosa. Ecco quale ruolo dovrebbe ricoprire.

La carriera di Eddie Murphy procede con successo da decenni e durante questo tempo ha recitato soprattutto in commedie: tra le più famose ci sono classici Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle e molte altre. Tra i suoi lavori più recenti, invece, c’è You People, commedia di Netflix che tratta argomenti importanti come il razzismo e le differenze culturali. Parla infatti di una coppia dalle origini diverse che si innamora, ma la situazione si fa più complicata quando i due devono presentare i rispettivi genitori, che dimostrano idee più conservatrici.

In questa era di sequel e di remake di noti franchise – si pensi per esempio al seguito di Beetlejuice, dove reciterà Jenna Ortega, al live action Disney de La Sirenetta o alle serie tv non ancora prodotte di Harry Potter e Twilight – anche per La pantera rosa c’è un nuovo progetto all’orizzonte. Si tratta di un film, che sarà sceneggiato da Chris Bremmer e diretto da Jeff Fowler.

Il cast non è ancora al completo, ma come riportato da Variety, proprio in questi giorni Eddie Murphy starebbe contrattando per un ruolo molto importante.

Eddie Murphy, in trattative per diventare l’ispettore Clouseau in La pantera rosa

Come dichiarato da Variety, in questi giorni Eddie Murphy dovrebbe firmare per recitare nel remake de La pantera rosa. Il ruolo proposto è molto interessante, se non uno dei più importanti: quello dell’ispettore Jacques Clouseau, compagno di avventure del noto felino antropomorfo. Per ora non si sa se l’attore ha accettato.

Il film rappresenterà il rilancio di un brand oggi diventato famoso in tutto il mondo. Il tutto è cominciato nel 1963, con la commedia omonima dove Peter Sellers recitava nel ruolo del noto ispettore francese. L’attore ha mantenuto la parte anche nei film successivi, Uno sparo nel buio nel 1964, Il ritorno della pantera rosa nel 1975, La pantera rosa colpisce ancora nel 1976 e La vendetta della pantera rosa nel 1978.

La pantera rosa non ha ispirato solo questi film, ma anche accessori e merchandising, videogiochi e una serie animata. Non tutti sanno che all’inizio proprio il grosso felino non era un vero personaggio, ma solo un’animazione nei titoli di testa. Nel primo film, infatti, il suo nome si rifà a quello di un prezioso diamante rosa che viene rubato.