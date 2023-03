Haunted Mansion, ecco il trailer dell’horror Disney

La Disney si è buttata in un nuovo profetto: è uscito il trailer dell’horror Haunted Mansion.

Questa estate preparatevi a tremare: arriverà al cinema Haunted Mansion, remake de La casa dei fantasmi, film del 2003 con Eddie Murphy. Il trailer è uscito solo poche ore fa e ha già convinto i fan.

Disney già in precedenza ha annunciato di avere grandi progetti per i prossimi anni. Dopo i flop di Strange World e Lightyear, ha deciso che riprenderà molti vecchi franchise, tra cui i più importanti e di successo dello studio d’animazione.

Nei prossimi anni, quindi, usciranno al cinema dei nuovi sequel di Toy Story, Zootropolis e Frozen. Nel frattempo, però, arriverà anche un remake di un vecchio film di grande fortuna. Si tratta di Haunted Mansion, che sarà un reboot de La casa dei fantasmi, horror dai toni comici ma a tratti anche dolceamari. Il cast è già stato annunciato e si sa che Eddie Murphy non tornerà a essere il protagonista come vent’anni fa, ma che ci saranno tanti altri attori di grande talento.

Haunted Mansion, il remake di La casa dei fantasmi

Il 28 luglio arriverà nelle sale Haunted Mansion. Il film è ispirato a una delle attrazioni più popolari dei parchi di divertimento Disney, ovvero La casa infestata. La trama riprenderà quella del primo film e sarà una delle più scontate di questo tipo di pellicole: una famiglia si trasferisce in un antico maniero isolato, ma presto si accorge che c’è qualcosa che non va. Nella casa, infatti, cominciano a verificarsi degli strani eventi e presto i protagonisti si rendono conto che ci sono dei fantasmi.

Il cast è ricchissimo. Tra i personaggi principali ci saranno Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito e LaKeith Stanfield. Completano il cast altri grandi artisti come Jared Leto, Winona Ryder e Jamie Lee Curtis.

Per queste due ultime attrici il 2022 e il 2023 sono stati sicuramente degli anni molto importanti a livello professionale. Winona Ryder ha recitato in Stranger Things – tra poco uscirà l’ultima stagione, nonché anche un prequel sottoforma di spettacolo teatrale – mentre Jamie Lee Curtis è stata candidata all’Oscar. L’attrice, infatti, ha ottenuto la nomination come Miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once.