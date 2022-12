Cosa pensa Eddie Murphy di un altro sequel di Beverly Hills Cop?

Dopo più di 30 anni dall’ultimo e terzo film, ritorna Beverly Hills Cop 4 con nuove avventure. Il personaggio di Axel Foley, in età pensionistica, potrebbe ottenere una buona scusa per lavorare di nuovo nella polizia di Los Angeles.

Ma già sappiamo che non andrà così… La sinossi infatti dice che:

“Il personaggio di Axel Foley torna a lavoro proprio a Beverly Hills dopo aver avuto una chiamata da un vecchio amico che lo avverte che sua figlia Jane, con cui no è in buoni rapporti, potrebbe essere in pericolo. Facendosi rapidamente nuovi nemici mentre fa squadra con Jane e il suo ex, il detective Bobby Tapia, Axel si trova coinvolto in una cospirazione che coinvolge i cartelli e persino la polizia di Beverly Hills”.