You People: trama, cast e trailer del film su Netflix

You People è una commedia approdata su Netflix da pochi giorni: ecco di cosa parla e chi sono i protagonisti.

Dal 27 gennaio è disponibile su Netflix You People, una commedia che vede due innamorati affrontare la prova più difficile nella vita di coppia: presentare le rispettive famiglie. Il film è stato diretto da Kenya Barris e prodotto dall’attore Jonah Hill, che è anche il protagonista maschile.

Non si tratta di una semplice commedia di errori ed equivoci dove i partner conoscono i rispettivi genitori, ma una pellicola ben più profonda. Introduce, infatti, temi importanti come le differenze culturali, che possono essere un arricchimento o un ostacolo in una coppia. In particolare, i due protagonisti di quello film provengono da due famiglie e due culture molto diverse, quasi opposte. Riusciranno a trovare un equilibrio?

You People, la trama

You People racconta la vita di coppia moderna: i protagonisti sono Ezra Cohen e Amira Mohammed che, dopo aver capito di essere anime gemelle, decidono che è arrivato il momento di conoscere l’uno la famiglia dell’altra: l’incubo di ogni partner. Una commedia romantica, che racconta anche delle differenze culturali e religiose che possono esistere all’interno di una coppia.

Amira ed Ezra si conoscono quando lui entra all’improvviso nell’auto di lei, avendola scambiata per un servizio di car sharing. Tra i due, inaspettatamente, scoppia la scintilla e, dopo qualche mese di frequentazione, decidono di conoscere le rispettive famiglie. I genitori di lui, però, sono ebrei e progressisti, mentre quelli di lei musulmani e conservatori. Come finirà?

You People, il cast

Il cast di You People è spettacolare e comprende grandi divi di Hollywood. Jonah Hill interpreta Ezra, mentre Lauren London è Amira. Completano il gruppo Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy, David Duchovny e Nia Long.

You People, il trailer

Il trailer di You People è stato rilasciato da Netflix su YouTube il 5 gennaio 2023, ma ha già totalizzato oltre 25mila visualizzazioni. Cosa ne dite, vedrete questo film?