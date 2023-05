Queen Charlotte: rottura della caviglia per un attore durante le riprese

Imprevisto per un attore nel corso delle riprese della serie tv.

Un attore si è rotto la caviglia nel corso delle riprese di Queen Charlotte, tra le serie del momento di Netflix.

Tra le serie del momento della piattaforma streaming di Netflix vi è senza alcun dubbio Queen Charlotte: A Bridgerton Story, spin-off della nota Bridgerton che ha fatto il suo debutto lo scorso 4 maggio e che è incentrata sul personaggio della Regina Carlotta.

Queen Charlotte: l’incidente alla caviglia di Corey Mylchreest

In conseguenza dell’enorme successo riscosso da Queen Charlotte numerose sono state nell’ultimo periodo le interviste rilasciate da parte delle persone impegnate direttamente in questo progetto. Tra questi, per quanto riguarda il cast degli attori, ad avere un ruolo di primo piano è sicuramente Corey Mylchreest, che all’interno della serie interpreta Re Giorgio.

Quest’ultimo, tramite alcune recenti dichiarazioni, ha rivelato di essere incappato in uno sfortunato incidente nel corso delle riprese, che ha provocato all’attore la rottura della caviglia.

Nello specifico, Mylchreest è stato costretto a recitare con la caviglia rotta nel sesto episodio, ovvero quello che ha rappresentato la conclusione della prima stagione arrivata su Netflix il 4 maggio.

Queen Charlotte: le dichiarazioni di Corey Mylchreest

Lo stesso Corey Mylchreest ha parlato in prima persona dello sfortunato episodi nel corso di un’intervista rilasciata per Seventeen:

“Si è trattato di un incidente che ha costretto i produttori e gli sceneggiatori dello show a modificare i piani e a cambiare anche alcune scene“.

L’attore è poi sceso nei dettagli per quanto riguarda il sesto episodio della serie, riferendosi in particolare alla scena in cui il suo personaggio si ritrova a confessare alla protagonista Charlotte il suo amore per lei:

“In quella scena, per qualche motivo, George non si muove. Prima è seduto, poi si alza. Charlotte si avvicina a lui, e una volta che lui si alza i due si abbracciano. A quel punto c’è un piccolo barcollamento da parte mia, e il motivo è che mi ero da poco rotto la caviglia e non potevo camminare. Lo si vede anche quando i due personaggi si baciano e si abbracciano alla fine. Il motivo per cui Re Giorgio non cammina è proprio questo. In quella scena avrebbe dovuto camminare, ma io sono dovuto rimanere fermo perché avevo un tutore e non potevo camminare affatto. Ho subito usato le stampelle non appena hanno urlato taglia“.

A testimonianza dell’incidente vi sono anche alcuni TikTok che sono stati girati dagli altri attori sul set, che mostrano per l’appunto Corey Mylchreest con le stampelle.