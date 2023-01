Megan: una nuova featurette esplora il dietro le quinte del film

M3gan. Il nuovo film horror della bambola assassina uscirà nelle sale il 6 gennaio. Il regista: “E’ meno finzione e più un ammonimento”. Ecco il video del backstage.

Il nuovo film firmato Blumhouse e Atomic Monster del regista Gerard Johnstone e scritto da Akela Cooper, ispirato su una storia di Cooper e James Wan, approderà nelle sale il 6 gennaio 2023. M3gan è un horror movie che ha come protagonista una bambola assassina che però non è indemoniata come le altre: la protagonista, interpretata da Amie Donald, M3gan è una bambola dotata di una sua intelligenza artificiale, creata per tenere al sicuro la bambina a cui è stata affidata.

Durante il film però le cose si complicano e la bambola inizierà a prendere decisioni di sua iniziativa: svilupperà una personalità paranoica e malsana che la porterà a credere che Gemma, interpretata dall’attrice Jenna Davis, la bambina a cui si è legata, sia minacciata da tutte le persone che le sono accanto.

Il regista ha espresso un suo personale parere sul film definendolo “Non un prodotto di finzione ma un ammonimento reale”. Ecco il backstage del film che si prospetta giù un cult.

Il backstage di M3gan

All’interno del video di first look del film, si possono da subito notare le parole del regista che espone un suo personale punto di vista: ovvero che, per quanto gli riguarda, il film non è solo un horror che vuole raccontare una classica storia dell’orrore. A far paura non è solo la bambola di M3gan che impazzisce e esce fuori dal “controllo” della mente umana ma è proprio il concetto di intelligenza artificiale a spaventare lo spettatore. Un concetto sia in letteratura che nel cinema, ampiamente diversificato.

In merito infatti, si è espresso così: “Skynet è più vicino di quanto pensi. La nostra arroganza tecnologica ci ha messo in rotta di collisione diretta con il cattivo titolare di M3gan“, avverte il regista Gerard Johnstone in uno sguardo dietro le quinte del thriller tecnologico del mese prossimo della Universal Pictures. “Questa tecnologia è qui“, dice il regista a proposito dell’intelligenza artificiale in rapida evoluzione: “Non siamo così lontani dall’esistenza di qualcosa come M3GAN, e questo è piuttosto inquietante“.

E continua dicendo: “Sapevamo fin dall’inizio che volevamo realizzare un film sulle bambole assassine che fosse diverso da tutti gli altri film sulle bambole assassine. In primo luogo, M3GAN non è posseduta da un’entità soprannaturale né da un serial killer soprannaturale . Volevamo appoggiarci a qualcosa che fosse più del mondo reale; qualcosa che era più rilevante per quello che sta succedendo oggi con tutta questa tecnologia IA che sta filtrando e che ora viene a galla ogni giorno nel nostro mondo”.