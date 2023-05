Amici, ballerina infortunata operata: ecco come sta

Una nota ballerina di Amici si è sottoposta a un intervento chirurgico nei giorni scorsi. Ecco di chi si tratta e come sta adesso.

La nuova edizione di Amici continua con grande successo. Siamo ormai arrivati al serale e mancano solo poche settimane per scoprire chi sarà il vincitore di quest’anno e prenderà il posto di Giulia Stabile. Lo show esiste ormai da circa vent’anni, ma non annoia mai e continua a intrattenere milioni di persone ogni settimana.

Sembra, inoltre, che Maria De Filippi voglia dedicare più tempo e spazio a questo programma rispetto ai suoi altri progetti. Di recente, infatti, ha sostituito Uomini e donne proprio con Amici e in molti si sono chiesti se dietro a questa scelta ci sia una strategia o se la conduttrice stia pensando a dei nuovi cambiamenti da inserire nelle sue trasmissioni più note.

Amici, sicuramente, è sempre sulla bocca di tutti. I protagonisti delle varie edizioni entrano facilmente nel cuore del pubblico, che continua a seguirli anche quando il reality è ormai concluso. Ultimamente, una ballerina del programma è stata ricoverata in ospedale per essere operata dopo un brutto infortunio: stiamo parlando di Giulia Pauselli, allieva dell’edizione 22.

Amici, Giulia Pauselli in ospedale: come sta dopo l’operazione

Solo poche ore fa si è concluso l’intervento chirurgico di Giulia Pauselli. La ballerina ha subito un’operazione molto delicata al menisco. E’ stata portata in ospedale poco dopo aver concluso un’esibizione con il collega Giuseppe Giofrè, ex allievo della scuola di canto e ballo di Mediaset e ora uno dei giudici, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. La ballerina, infatti, si è fatta male proprio mentre stava danzando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐮𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢 (@la_pauselli)

“Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : ‘the show must go on’ qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”, aveva scritto lo scorso 29 aprile, quando aveva dichiarato ufficialmente la prognosi.

Circa dieci giorni dopo è stata operata e ha aggiornato i fan sulla sua situazione con un post su Instagram. “Un grazie speciale a Dottor Giovanni Di Giacomo e alla Fascino che mi ha mandato dal migliore. Staff meraviglioso, competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione“. I follower si sono subito fiondati nei commenti, dedicandole frasi d’incoraggiamento.