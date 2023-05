Fiordaliso, il tristissimo addio dell’artista italiana: “Ci hai dato molto”

Il tristissimo addio dell’artista italiana Fiordaliso è molto commovente. Ci ha dato molto, sarà difficile andare avanti senza la sua presenza. Quando incontri quelle rare persone che non fanno altro che dare forza a chi gli sta accanto, quando se ne vanno è come se morissero un po’ tutti quanti.

Fiordaliso e il tristissimo addio dell’artista italiana che ha fatto commuovere tutti i suoi fan. Ha dato veramente tanto, a volte basta solo una parola per riuscire a fare stare meglio una persona, per questo la sua morte ha scioccato tante persone, perché la forza che infondeva era veramente enorme.

Marina Fiordaliso, in arte Fiordaliso è la famosa cantante italiana, madrina della musica pop, nata nel 1956 a Piacenza. La cantante ha fatto parlare molto di sé, in quanto a 15 anni rimase incinta del suo primo figlio, Sebastiano Bianchi. In seguito ebbe un altro figlio, Paolino Tonoli nel 1989 dal suo ex marito, Paolo Tonoli.

La violenza vissuta da Fiordaliso

Marina Fiordaliso ha avuto una vita molto travagliata, come ha lei stessa dichiarato, quando ha scoperto di essere incinta: “Scoprii di essere incinta a 15 anni (…). Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta”. Quando partorì, sposò il suo primo marito, ma era un uomo violento: “…in quel periodo era normale che una donna le prendesse. Ma c’è un limite. Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”.

Anche il secondo matrimonio fallì in seguito, motivo per cui la Fiordaliso ha ammesso di essere single e di non cercare nessuna storia: “Sono single, non mi interessa. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio”. Se nella vita privata è stata sfortunata, fortunatamente per lei, la vita lavorativa le ha dato molte soddisfazioni, dopo il successo avvenuto nel 1984 al Festival di Sanremo con la canzone che diventò un cult non solo in Italia ma anche all’Estero, Non voglio mica la luna, la Fiordaliso divenne una cantante con la C maiuscola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Fiordaliso (@fiordaliso_official)

La toccante dichiarazione di Fiordaliso

Qualche giorno fa, Marina Fiordaliso ha condiviso con i suoi followers il suo tristissimo addio al padre Auro, al quale era molto legato, scomparso a 94 anni. Come aveva dichiarato in una passata intervista a Verissimo, lui le aveva salvato la vita, dandole forza continua. L’uomo oltre ad essere molto orgoglioso della figlia come le ha fatto sapere in una lettera molto toccante, era praticamente il suo fan numero uno.

Con un video molto commovente, Fiordaliso ha salutato suo papà, allegando una dedica molto toccante: “…IL TEMPO CI AIUTERÀ …GRAZIE PAPÀ ‘ CI HAI DATO MOLTO.”.