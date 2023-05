Amici 22: Giuseppe Giofrè e Magioglio si punzecchiano

I giudici di Amici 22, Giuseppe Giofrè e Cristiano Magioglio si provocano spesso durante le puntate del programma di Canale 5.

Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Magioglio, sono tra i giudici di questa edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Non vanno sempre d’accordo e si punzecchiano spesso. Ogni puntata prendono vita dei siparietti comici che a volte rubano la scena ai battibecchi Celentano e Zerby e i vari confronti tra professori.

Magioglio riesce sempre a rubare la scena con le sue riflessioni più o meno condivise in studio, e Giuseppe Giofrè con la sua calma, pacatezza e schiettezza lo provoca spesso sottolineando spesso i comportamenti del collega giudice. Una nuova discussione è sempre dietro l’angolo.

Magioglio vs Giofrè

La penultima puntata i due giurati hanno discusso nuovamente per l’esibizione della ballerina Maddalena che ha ballato su Sirtaki come potete vedere qui sotto.

Una nuova veste e una nuova sfumatura per Maddalena che si esibisce in un “Sirtaki”! Riuscirà ad aggiudicarsi il punto della vittoria? #Amici22 pic.twitter.com/oCjZkh2fdn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2023

Maddalena Svevi si è esibita in una danza popolare greca ma Alessandra Celentano ha avuto da ridire: “Povero Sirtaki, sembrava una Taranta. Bisogna sapere le cose e conoscerle. Questa si è sbagliata e invece di andare in Grecia è andata in Puglia. io conosco bene questo ballo e li non l’ha fatto bene ed è chiaro. Io volevo chiedere a Cristiano che spieghi bene il Sirtaki e questo genere musicale”.

Magioglio si è trovato d’accordo con Celentano e ha subito risposto: “Questo è un ballo popolare e io non ho visto il Sirtaki ma una che ballava la Taranta. L’avete presentata con troppa enfasi. Questo è un brano tratto dal film Zorba il Greco con la musica del meraviglioso, immenso e stupendo compositore greco Theodorakis. I professionisti sono stati meravigliosi, lei non mi ha dato niente”. Ma è stato interrotto da Giofrè che l’ha rimbeccato: Magioglio è partito al contrattacco contro il ballerino.

“Ma cosa hai tu da dire ora? Ancora con questo fatto che sono un’enciclopedia, ma amore mio smettila, tu conosci solo lo yogurt greco! Maria devi dirgli qualcosa, mi interrompe sempre e mi fa sballare. Hai visto mai Al Pacino Serpico? Tanto tu non vedi mai niente, hai in testa solo Britney Spears e basta!”.