Giulia Stabile: il video pubblicato sui social fa dubitare | Lei e Sangio si sono lasciati?

Le stories pubblicate dalla ballerina Giulia Stabile hanno fatto scatenare il gossip nelle ultime ore. Giulia e Sangiovanni, ex alunni di Amici 20, stanno ancora insieme?

Momenti divertenti e speciali. Giulia Stabile, 21 anni, su Instagram, si gode la primavera e, nelle scorse ore, ha condiviso diversi momenti della sua giornata trascorsa al mare con i suoi amici e compagni di ballo del serale di Amici attraverso le storie del suo profilo Instagram.

Tra questi amici, c’erano l’ex velina Talisa e un ballerino professionista, alunno della scuola nell’annata 2016 con cui Giulia potrebbe avere un flirt. In una della stories pubblicate, il ballerino professionista prende in braccio Giulia. Il web è letteralmente esploso: commenti e richieste per sapere se sono solo amici o se c’è del tenero tra i due ma soprattutto se Giulia e Sangio stiano ancora insieme.

Sangio e Giulia: la coppia da tempo non pubblica nulla insieme

I dubbi sul fatto che Sangiovanni e Giulia fossero ancora una coppia circolavano già da un po’. In effetti, i due, giovanissimi, da tempo non pubblicano contenuti che li ritraggono insieme. Ma sappiamo che questo non vuol dire niente: magari vogliono tutelare un minimo la loro privacy e la loro relazione. I fan, però, sono affamatissimi di notizie. La ballerina professionista ha smentito più volte ogni voce che riconduceva ad una crisi tra i due, ma il video pubblicato fa riemergere ogni dubbio. Aria di crisi?

Cosa è successo nel video pubblicato

Amici e risate nel video pubblicato dalla ballerina. Tra questi, Sebastian Melo Taveira, prende in braccio Giulia sulle sue spalle. I due appaiono molto sorridenti e complici. Questo ha fatto sorgere dubbi sulla possibilità che tra loro ci sia un flirt in corso, anche alla luce del fatto che, quando Giulia è entrata nella scuola di Amici, ha subito dichiarato di avere una cotta per Sebastian, che all’epoca era già un ballerino professionista.

Insieme hanno creato alcune gag divertenti, ma poi la Stabile ha iniziato la storia che tutti conoscono con Sangiovanni. L’anno successivo, i ballerini si sono ritrovati a lavorare insieme nel programma e hanno instaurato una bella amicizia. Tuttavia, per ora non ci sono conferme ufficiali riguardo ad una relazione tra Giulia e Sebastian.

Molti utenti di Twitter ritengono che l’amicizia tra i due stia evolvendo in qualcosa di più, e ciò potrebbe essere la causa dell’apparente assenza di Sangiovanni nella vita di Giulia negli ultimi mesi. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla veridicità di questi rumors. La reazione dei fan di Giulia e Sangiovanni è stata mista, mentre alcuni utenti su Twitter sembrano entusiasti di un potenziale flirt tra i due ballerini di Amici.