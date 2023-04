Amici di Maria De Filippi: il pianto di Cricca ferma la puntata

L’episodio si è verificato nel corso della registrazione della quinta puntata di Amici.

La registrazione della quinta puntata di Amici è stata caratterizzata dal momento di sconforto di Cricca. Nella serata di sabato 15 aprile è andata in onda su Canale 5 la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Un serale che ha fatto già enormemente discutere tutti gli appassionati per via del nuovo improvviso bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, con la puntata che è stata però segnata anche da un altro episodio che si è verificato nel corso della sua registrazione, che è stata fatta nella giornata di giovedì.

Il pianto di Cricca ad Amici

Chi ha preso parte come pubblico alla registrazione della puntata di Amici di Maria De Filippi ha avuto modo di assistere al pianto improvviso di Cricca, con la conduttrice del programma che ha preso da lì la decisione di bloccare le registrazioni in modo così da dare tempo al ragazzo di riprendersi.

Il crollo di Cricca, uno dei cantanti dell’attuale edizione del talent show di Amici, ha avuto luogo per la precisione verso gli ultimissimi minuti della puntata, ovvero quando è giunto il momento della scelta da parte della giuria incaricata del concorrente da voler salvare tra il diretto interessato, Federica Andreani e Ramon Agnelli.

Le parole di Maria De Filippi nei confronti di Cricca

Appena scoppiato a piangere, Cricca ha trovato fin da subito l’appoggio da parte di Maria De Filippi, che ha rivolto al concorrente di Amici le seguenti parole:

“Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti. Quando diventi muto e il mutismo diventa prolungato devo sempre iniziare a preoccuparmi. Voglio dirti un po’ di cose, è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Questo non toglie niente alla tua persona, al tuo orgoglio, alla tua dignità, ma proprio niente“.

La De Filippi ha poi ripreso nei confronti di Cricca: “Che cosa ti sei messo in testa? Da una settimana stai così. Da una settimana è come se tu avessi deciso che rappresenti la mediocrità, ma questo non te l’ha mai detto nessuno“. Poi la richiesta rivolta agli autori della trasmissione di interrompere per un attimo le registrazioni.

Alla fine, in merito alla decisione dei giudici di cui sopra, il cantante è stato salvato, e nello spareggio finale tra Federica Andreani e Ramon Agnelli ad avere la meglio è stato quest’ultimo.

Le polemiche del web

MA ESISTE PERSONA PIÙ RACCOMANDATA DI CRICCA ARRIVANDO PER GIUNTA A STOPPARE LA TRASMISSIONE PER UN ATTIMO IO NON HO PAROLE #amici22 pic.twitter.com/cwpANEk9sz — francesca|m&c (@eeccalla) April 15, 2023

La decisione da parte di Maria De Filippi di interrompere momentaneamente la registrazione dell’ultimo serale di Amici non è però andata giù a diversi appassionati del programma.

Alla fine dell’interruzione, che è consistita semplicemente in una pausa pubblicitaria, Cricca si è scusato con la De Filippi. Nonostante ciò, il web si è scatenato nei suoi confronti tirando in ballo un presunto trattamento di favore che la conduttrice avrebbe nei confronti del ragazzo, difeso però allo stesso tempo da tante altre persone anche alla luce della sua giovanissima età.