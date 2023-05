Five Nights at Freddy’s, rubato e caricato online il trailer del film ispirato al videogame

Il trailer di Five Nights at Freddy’s, nuovo film horror ispirato all’omonima saga di videogiochi, non è ancora uscito ufficialmente, ma qualcuno lo ha rubato e lo ha messo in rete.

Negli ultimi anni, si può notare che va molto di moda trarre film e adattamenti di ogni genere dai videogiochi che hanno riscosso più successo. Dopo Super Mario Bros., sta per uscire Gran Turismo e si è da poco conclusa la serie The Last of Us. Le case di produzione, però, non intendono fermarsi qui e così il trailer di Five Nights at Freddy’s sta girando online da ore, dopo essere stato caricato non ufficialmente.

Il videogame, conosciuto anche con l’acronimo FNAF, costituisce una famosissima saga prodotta dal 2014 da Scott Cawthon inizialmente per computer, ma poi si è allargata anche a consolle più specifiche come Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 e molte altre. Oggi esistono anche le app per Android e IPhone, che ogni giorno registrano milioni di download.

Si tratta di un horror, il cui unico scopo è sopravvivere. Il protagonista è Mike, che ha appena iniziato a lavorare come guardia notturna al Freddy Fazbear’s Pizza, un ristorante molto famoso per la pizza buona e l’atmosfera allegra e felice. Tuttavia, quando cala la notte e il locale chiude, la situazione cambia drasticamente…

Five Nights at Freddy’s, il videogame diventa un film

In Five Nights at Freddy’s, il compito di Mike sarebbe quello di tenere sotto controllo le numerose mascotte della pizzeria, tra cui l’orso Freddy Fazbear e i suoi compagni animali Bonnie, Chica e Foxy. Si tratta di robot travestiti da enormi pupazzi, che di notte diventano liberi di muoversi nel locale. Non possono spegnersi o si danneggerebbero irrimediabilmente. Presto le cose degenerano e il giocatore deve fare di tutto per scovare degli indizi e rimanere vivo per cinque notti in questo terrificante ristorante.

Come riportato da Coming Soon, Blumhouse ancora non sembra voler rivelare nulla sugli sviluppi del film. Il cast è ancora un mistero, mentre il trailer è stato caricato online non ufficialmente e illegalmente, forse proprio da uno degli addetti ai lavori che aveva accesso a questo materiale riservato.

Il video ora è stato rimosso, ma non era facile da guardare a causa della filigrana che lo ricopriva. Si poteva leggere chiaramente una scritta che invitava chiunque lo guardasse a non fare nulla per copiarlo o esportarlo, pena “l’esclusione dallo studio“. Si può ipotizzare che questa persona non ci sia proprio tornata nello studio. Per ora, quindi, si sa solo che il film uscirà su Peacock.