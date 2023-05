Emma Thompson difende le Rom-Com: “Non sono più stereotipi”

Emma Thompson difende il genere delle commedie romantiche, un genere che ha esplorato in più di un’occasione come nell’ultimo film a cui ha preso parte What’s Love? . Ecco cosa è successo.

La pluripremiata attrice britannica Emma Thompson, famosa per film come Love Actually- L’amore davvero e Enrico V , ha voluto chiarire uno stereotipo legato all’industria della critica cinematografica che con gli anni ormai non ha più senso di esistere, ovvero quello legato ai film di commedie romantiche spesso considerati come pellicole di serie b.

La sua carriera cinematografica è particolarmente vasta ma, all’interno della filmografia di Emma Thompson non possiamo non notare che l’attrice ha spaziato diversi generi si, ma è fortemente legata proprio alle rom-com: non stupisce quindi che sia lei a volerne parlare e approfondire questo aspetto non detto all’interno dell’industria di cui fa parte, prendendone le difese e spiegando come in realtà con il tempo e i nuovi gusti degli spettatori, le commedie romantiche possano considerarsi al pari di qualsiasi altro film.

Infondo è proprio dalle commedie negli anfiteatri greci e romani che parte il teatro, come un modo per esprimere il proprio dissenso politico o come pretesto per creare una comunità attorno ad un argomento principe.

Emma Thompson: “Siamo solo scortesi nei loro confronti”

L’attrice britannica Emma Thompson scende in campo per difendere i diritti delle commedie romantiche. Recentemente Thompson infatti, ha esplorato l’amore in ogni singola sfumatura da Love Actually al più recente film What’s Love dove recita al fianco di Lily James.

Il film, diretto dal regista Shekhar Kapur ha riportato Emma Thompson in sala schierata ancora una volta in prima linea. Nella trama l’attrice interpreta il personaggio di Cath, la madre della protagonista interpretata da Lily James, interessata a vedere sua figlia prossima alle nozze. Ambientato tra Londra e Pakistan, il film segue le vicissitudini tra Zoe e Kazim, il suo amico d’infanzia costretto a volare dall’altra parte del mondo per un matrimonio combinato.

In un’intervista a Variety, Emma Thompson ha spiegato del perché la sua strenue difesa nei confronti delle commedie romantiche: “Le rom-com non sono più stereotipate di qualsiasi altro film. Siamo soltanto più scortesi nei loro confronti. Una commedia romantica davvero buona è in realtà abbastanza difficile da trovare. E quelli veramente bravi sono quelli che si ispirano a persone come Jane Austen, che contemporaneamente crea una storia alla fine della quale è previsto illieto fine che chiaramente riteneva importante, ma il viaggio comporta un esame davvero interessante di dove si trova la società ne dove si trovano tutti all’interno di quella società in quel momento. Quindi una commedia romantica davvero buona sarà multiculturale”.

“Disegna un mondo davvero specifico e penso che sia per questo che What’s Love? ha successo, perché vedi tutti i tipi di relazioni tracciate in esso e penso che Jemima abbia fatto un ottimo lavoro nello specificare chi fossero tutti e perché”.