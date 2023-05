Mtv Awards 2023: tutti i vincitori dell’evento

Sono stati assegnati a Los Angeles i prestigiosi premi sui migliori interpreti del cinema e delle serie tv.

Tutti i vincitori degli Mtv Movie & Tv Awards di Los Angeles: da Pedro Pascal a Jenna Ortega.

Nella giornata di domenica 7 maggio si sono tenuti a Los Angeles gli attesi Mtv Movie & Tv Awards del 2023. Un evento che ha incontrato lungo la propria strada diversi problemi come quelli del recente sciopero degli sceneggiatori e del forfait solo un paio di giorni prima della cerimonia da parte di Drew Barrymore, ma che ha comunque regalato a suo modo un grande spettacolo.

Ecco tutti i film, le serie tv e gli attori che sono stati premiati nel corso della prestigiosa serata.

Mtv Awards 2023: i migliori attori

La cerimonia di Los Angeles non si è svolta in diretta, con i vincitori dei vari premi che sono stati annunciati con l’ausilio di uno speciale che era stato precedentemente registrato.

Tra i vincitori degli Mtv Awards 2023 figurano ovviamente nomi e titoli prestigiosi. Per quanto riguarda i singoli attori, spicca Tom Cruise, che si è aggiudicato il premio per il miglior interprete e per la migliore performance grazie all’iconico ruolo di Pete Mitchell in Top Gun: Maverick. Lo stesso premio riferito però alle serie tv e al piccolo schermo è invece spettato come ampiamente pronosticabile a Jenna Ortega, che ha conquistato critica e pubblico nelle vesti della Mercoledì dell’omonima serie.

Grande curiosità per i premi di miglior eroe e miglior cattivo: il primo è stato vinto da Pedro Pascal per The Last of Us, mentre il secondo è finito invece ad Elizabeth Olsen per la parte di Wanda Maximoff/Scarlet Witch nel Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi.

In merito invece alla migliore rivelazione dell’anno, a spuntarla è stato Joseph Quinn di Stranger Things.

Il miglior film e la miglior serie tv

Nell’ambito dei film e delle serie, tra i premi più attesi vi era quello relativo al miglior film: tra Avatar – La via dell’acqua, Black Panther – Wakanda Forever, Elvis, Nope, Smile, Top Gun: Maverick e Scream VI a trionfare è stato quest’ultimo, sesto capitolo della celebre saga horror che è stato diretto da Matt Bettinelli-Olpin e da Tyler Gillett.

Il premio di miglior film serie tv è invece stato assegnato, e anche questa non è stata in fondo una sorpresa, a The Last of Us: l’acclamata serie con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ha avuto la meglio su un’illustra concorrenza composta da Stranger Things, The White Lotus, Mercoledì, Wolf Pack, Yellowstone e Yellowjackets.

Mtv Awards 2023: tutti i vincitori

MIGLIOR FILM

Scream VI, regia di Matt Bandinelli-Olpin e di Tyler Gillett

MIGLIOR SERIE TELEVISIVA

The Last of Us

MIGLIOR PERFORMANCE IN UN FILM

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

MIGLIOR PERFORMANCE IN UNA SERIE TV

Jenna Ortega – Mercoledì

MIGLIOR EROE

Pedro Pascal – The Last of Us

MIGLIOR CATTIVO

Elizabeth Olsen – Doctor Strange nel multiverso della follia

MIGLIOR BACIO

Madison Bailey e Rudy Pankow – Outer Banks

MIGLIOR PERFORMANCE COMICA

Adam Sandler – Murder Mystery 2

MIGLIOR PERFORMANCE RIVELAZIONE

Joseph Quinn – Stranger Things

MIGLIOR COMBATTIMENTO

Courteney Cox vs Ghostface – Scream VI

MIGLIOR PERFORMANCE TERRORIZZANTE

Jennifer Coolidge – White Lotus

MIGLIOR TEAM

Pedro Pascal e Bella Ramsey – The Last of Us

MIGLIOR CAST

Stranger Things

MIGLIOR CANZONE

Taylor Swift – Carolina (La ragazza della palude)

MIGLIOR SERIE DOCU-REALITY

The Kardashians

MIGLIOR SERIE COMPETIZIONE

RuPaul’s Drag Race All-Stars

MIGLIOR CONDUTTORE

Drew Barrymore – The Drew Barrymore Show

MIGLIOR DOCUMENTARIO MUSICALE

Selena Gomez – My Mind & Me

BEST REALITY ON-SCREEN TEAM

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent – Vanderpump Rules

COMEDIC GENIUS AWARD

Jennifer Coolidge