Beetlejuice 2 finalmente si farà, lo “spiritello porcello” sta per tornare al cinema

Finalmente è confermato, Beetlejuice 2, si farà e sappiamo anche quando uscirà al cinema. Il sequel del fortunato film di Tim Burton tornerà ai giorni nostri, con lo “spiritello porcello” più simpatico e maleducato di sempre.

Dopo tanti “tira e molla”, è confermato, Beetlejuice 2 si farà. Il sequel del film horror/demenziale del 1988, considerato uno dei cult di Tim Burton, sta per approdare al cinema. Sarà interessante vedere come il regista riadatterà la storia ai giorni nostri, senza smorzare lo humor della prima storia.

I sequel si sa non sempre riescono a raggiungere il successo dei suoi predecessori e il primo Beetlejuice di successo in quegli anni ne ha ricevuto tanto. La nuova generazione probabilmente non sa nemmeno di cosa stiamo parlando, ma vi consigliamo di vedere il primo film, prima di vedere il sequel, amerete di più la storia dello “spiritello porcello” più irriverente e simpatico di sempre.

Facciamo un ripasso…

Beetlejuice, è il film cult ideato da Tim Burton nel 1988, al quale diede al famoso regista un grosso successo. Come recitava la sinossi ufficiale: “Una coppia di felici coniugi fantasmi è alle prese con una famiglia di chiassosi e petulanti snob che hanno occupato la loro casa.” I due ex proprietari, ignorando tutte le avvisaglie, decidono di affidarsi al maligno “spiritello porcello” considerato un “bio-esorcista”, il quale si occupa di esorcizzare gli esseri umani, per dare pace agli spiriti. Ma come in ogni cosa le loro scelte avranno delle conseguenze e le cose non andranno come i due fantasmi avevano sperato, soprattutto dopo che fanno amicizia con la figlia dei due proprietari di casa “vivi”.

Il cast d’eccezione ha contribuito a rendere questo film ancora più un capolavoro, con Alec Baldwin e Geena Davis nei panni dei due coniugi fantasmi, Jeffrey Jones e Catherine O’Hara nei nuovi inquilini con Winona Ryder nei panni della loro figlia e di Michael Keaton nel grande Beetlejuice ovviamente.

Cosa sappiamo del sequel di Beetlejuice?

Finalmente dopo tante smentite, è ufficiale, Beetlejuice 2 si farà e sarà trasmesso al cinema il 6 settembre 2024, come ha rivelato la Warner Bros. Ovviamente alla regia troveremo sempre Tim Burton, il quale ha amato fin da subito questo progetto, ma come ha ben dichiarato: “Beetlejuice era qualcosa che ero interessato a fare, ma era qualcosa che mi piacerebbe davvero fare nelle giuste circostanze”.

Per quanto riguarda il cast, per il momento sappiamo solo che dei “vecchi” attori, Winona Ryder e Michael Keaton, riprenderanno le loro parti originali, mentre per tutti gli altri, dovremo aspettare nuovi aggiornamenti. Delle new entry invece troveremo, la “nostra” Mercoledì preferita, alias Jenna Ortega, in veste di figlia della Ryder e Justin Theroux con un ruolo ancora non definito.

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito a Beetlejuice 2, ma vi aggiorneremo appena ci saranno nuove news. Nell’attesa potrete riguardare (o guardare per la prima volta) il primo film del franchise, ma ricordatevi non nominate il suo nome per più di due volte, perché alla terza lo “spiritello porcello” porterà caos anche a casa vostra.