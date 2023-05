Poor Things: ecco le prime immagini ufficiali e la data di uscita al cinema

Finalmente ci sono novità in merito ad un film tanto atteso ma rimasto in stand-by per diversi anni, stiamo parlando di Poor Things. È stata rivelata la data di uscita al cinema, nonché le prime immagini ufficiali della pellicola.

Poor Things, dopo una lunga gestazione, finalmente vedrà la luce, in quanto dopo tanti anni di attesa è stata rivelata non solo la data ufficiale di messa in onda al cinema, ma sono state rilasciate anche le prime immagini dal set. Questo lungometraggio vanta all’interno del suo cast nomi veramente importanti.

Sarà molto interessante vedere in questa pellicola come il personaggio di Frankenstein sia in qualche modo stato rivisitato in versione femminile, con dei particolari molto agghiaccianti. Poor Things sancisce il ritorno del regista, Yorgos Lanthimos, dopo diversi anni di assenza dalle scene.

Cosa sappiamo di Poor Things?

Come dicevamo, Poor Things è il film diretto da Yorgos Lanthimos, basato sull‘omonimo romanzo di Alasdair Gray il quale narra le vicende della rinascita di Bella Baxter, la quale viene riportata in vita dal padre, dopo che la donna muore pur di sfuggire dal marito violento che non le dà tregua. A Bella viene impiantato il cervello della bambina che aveva in grembo, così la nuova versione di sé sarà una donna molto curiosa e desiderosa di imparare la vita che la circonda, soprattutto le regole della mondaneità. Desiderosa di intraprendere nuove avventure, la donna scapperà con l’avvocato Wedderburn, il quale le mostrerà numerosi continenti e nel mentre Bella dovrà lottare per i suoi diritti di libertà ed uguaglianza.

Nel cast di Poor Things, spiccano nomi di prestigio, quali Emma Stone, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley e Kathryn Hunter. Il film, visto le scene con “contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito”, è stata classifica come Rated R, cioè vietato ai minori di 17 anni non accompagnati.

September 8, 2023

POOR THINGS

Directed by Yorgos Lanthimos#PoorThingsFilm pic.twitter.com/kOXCBiVTKK — Searchlight Pictures (@searchlightpics) April 28, 2023

La data di uscita di Poor Things

Poor Things, diretto da Yorgos Lanthimos, è stato dormiente per parecchi anni prima di tornare in lavorazione. Ormai i fan avevano perso le speranze, ma del tutto inaspettatamente, è stata rilasciata da pochi giorni la data di messa in onda al cinema. Potrete vedere la pellicola sul grande schermo a partire dall’8 settembre 2023, in concomitanza con il grande evento del Festiva di Venezia 2023, dove Yorgos presenterà il suo lungometraggio in anteprima mondiale.

Oltre alla data di uscita, la casa di produzione di Poor Things, Searchlight Pictures, ha rilasciato anche le prime immagini ufficiali del film, con una Emma Stone che è tutto un programma. Voi cosa ne pensate, andrete a vederlo al cinema?