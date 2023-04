Cristiano Malgioglio, litigio ad Amici con Giofrè: “Stammi lontano!”

L’ultima puntata di Amici di Maria ha fatto enormemente discutere.

L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda nella serata di sabato 8 aprile su Canale 5, ha fatto enormemente discutere per l’acceso battibecco che ha avuto luogo tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Il litigio tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè

Nella puntata di Amici, oltre al battibecco poi tagliato che si è verificato tra Michele Bravi e Raimondo Todaro con la lite tra i due che è stata comunque prontamente sedata da Maria De Filippi, ha avuto luogo anche un altro screzio, ovvero quello tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Quest’ultimo ha fatto infuriare in maniera spropositata Malgioglio, che per qualche minuto ha addirittura deciso di cambiare la propria postazione andando a sedersi sulla poltrona di Michele Bravi.

A dare origine alla diatriba è stata, per la precisione, una performance da parte di Isobel, che ha deciso di esibirsi sulle note del pezzo La Isla Bonita. L’esibizione è stata apprezzata da Malgioglio, che si è lanciato di conseguenza nel seguente commento: “Mi ha ricordato molto Rita Moreno“. A queste parole, Giofrè ha replicato chiedendo chi fosse quest’artista, una domanda che a quanto pare ha finito con il far innervosire in maniera abbastanza evidente Malgioglio.

Lo sfogo di Malgioglio contro Giofrè

Alla domanda di Giofrè, Malgioglio ha risposto fin da subito in modo abbastanza stizzito: “Naturalmente mi rendo conto che non la conoscono, ma lei è famosissima. Si tratta dell’interprete di West Side Story, il primo. Lei è stata straordinaria, stupenda. Come mai mi guarda Giofrè? Perché dice che io sono un’enciclopedia. Amore ma tu l’ahi mai visto West Side Story? Ah l’hai visto. Ah ma quello nuovo però, quello vecchio no? Tu dici che il primo è dell’epoca mia, ma io ho visto sia il primo che quello di Steven Spielberg. E qui tesoro stiamo parlando di Rita Moreno, e tu non la conosci“.

Malgioglio ha poi proseguito cercando di tirare in ballo anche Maria De Filippi: “Allora vai a vedere su Wikipedia e su YouTube questa donna straordinaria e favolosa. Tu mi fai arrabbiare, ma che cosa vuoi dire? Maria scusami, guardalo. Cerca almeno di rimproverarlo. Rita Moreno è stata una grandissima, ha vinto tutti i premi possibili e anche il Premio Oscar. Ora mi arrabbio. Tu devi imparare invece di dire non so chi sia questa. Guarda il film originale invece di parlare, la gente deve sapere chi è Rita Moreno“.

Infine la decisione di cambiare posto per allontanarsi da Giofrè: “Michele spostati, io non voglio stare vicino a lui. Maria posso cambiare posto? Non voglio stargli accanto. Io voglio parlare di musica, questo è uno spettacolo musicale. Mi fate anche incavolare adesso“.