Antonino Cannavacciuolo, commozione per la figlia sedicenne | L’annuncio in queste ore

Antonino Cannavacciuolo e l’annuncio di queste ore su usa figlia sedicenne, grande commozione per lo Chef più famoso d’Italia. Non è più la sua bambina e lui inizia a capirlo, cos’è che gli ha fatto “aprire i rubinetti”?

Una grande commozione è quella che sta vivendo Antonino Cannavacciuolo per la figlia sedicenne. Il toccante annuncio è stato rilasciato in queste ore, così lo Chef “dalla pizza (in tutti i sensi) facile” che in molti considerano burbero, in realtà ha il cuore tenero. Ecco qual è stato l’evento che ha fatto capire ad Antonino che il tempo sta scorrendo forse troppo velocemente per lui.

Ci sono due gruppi di persone chi ama Antonino Cannavacciuolo e chi mente, in quanto lo Chef più amato d’Italia, ha conquistato tutti non solo per la sua passione nel suo lavoro, la sua bravura in cucina e per la sua simpatia, ma anche per quegli “schiaffoni” volanti, ovviamente dati con “il cuore” che ricordano tanto il compianto Bud Spencer. Un gigante buono da cui tutti noi vorremmo andare a mangiare almeno una volta nella nostra vita, facendoci magari un finanziamento prima.

Il nuovo menù di Chef Antonino

Il rinomato Chef Antonino Cannavacciuolo, non è famoso soltanto per i programmi televisivi a cui partecipa, ma anche per i suoi ristoranti in cui è possibile realmente mangiare i piatti ideati da lui. Ha fatto un po’ discutere l’aggiornamento del nuovo menù degustazione, chiamato “Mettici l’anima” che sarà possibile gustare al ristorante di Villa Crespi sul lago D’Orta.

Le portate sono varie e ovvio non sono per tutti i palati, se siete più come me che siete felici per una pizza, lasciate stare, ma se amate osare con abbinamenti molto particolari allora potete farci un pensierino. Tra le varie portate, troviamo per esempio Lumache, rapa bianca, bagnetto verde oppure Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone e ancora Anguilla, agrumi e zenzero e così via.

Il menù degustazione comprende queste e altre prelibatezze, accompagnate da vini pregiati e dolci squisiti, il tutto per la “modica” cifra di 525 euro a persona. Ovviamente se ve lo potete permettere e se per una volta non volete guardare l’estratto conto, farete sicuramente un affare a prenotare la vostra cenetta per due persone o più.

La commozione di Antonino Cannavacciuolo

L’annuncio commovente di Antonino Cannavacciuolo sulla figlia sedicenne è stato pubblicato in queste ore, in cui è tangibile l’emozione di un padre verso la sua bambina che compie gli anni. Papà Antonino sa che anche se la giovane sedicenne sta diventando grande, per lui resterà sempre la sua bambina.

Per chi non lo sapesse, Chef Antonino è sposato dal 1999 con Cinzia Primatesta, dalla quale ha avuto due figli, Elisa e Andrea Cannavacciuolo. Ecco cosa hanno scritto papà Antonino e mamma Cinzia alla loro figlia nel giorno del suo sedicesimo compleanno: “Sei sole e sei luna, sei giorno e sei notte, sei il “buio” e sei la luce, sei profondità abissali e altezze vertiginose…”.