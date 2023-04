Amici: due insegnanti si scontrano senza mezzi termini | Il motivo è discutibile

Nuovi screzi tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano nel talent show di Amici.

Il motivo del confronto tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano nel talent show di Amici di Maria De Filippi.

Negli ultimi giorni è andata in onda in prima serata una nuovissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Non sono mancate come molto spesso capita alcune polemiche, con un episodio che ha visto protagonista Alessandra Celentano che ha portato a malumori da parte di Raimondo Todaro.

Todaro contro Celentano nell’ultima puntata di Amici: il motivo

Gli scontri e gli screzi tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano non rappresentano certamente una novità per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi. Il nuovo confronto ha avuto origine dall’ultimissima puntata del talent show. Motivo principale della contesa il trattamento riservato da parte della Celentano nei confronti nei confronti di Mattia.

L’insegnante aveva criticato in modo abbastanza evidente l’ultima esibizione del ballerino definendo quest’ultimo mosciarello. Un giudizio che non è certamente andato giù al diretto interessato, che ha poi manifestato apertamente il suo malessere nel corso del daytime che è andato in onda nella giornata di lunedì 24 aprile:

“Ma specialmente in un pezzo come Footlose mi sentivo tutto tranne che moscio. Sono sincero. Non sono d’accordo. Poi comunque ha detto anche cose belle e che le piaccio quando faccio il mio. Ma la maestra è un po’ così“.

Alle parole di Maddalena che ha fatto notare a Mattia il peso delle osservazioni della Celentano, il ballerino si è poi però trovato d’accordo:

“Mi ha dato del mosciarello, ma poi mi ha fatto un complimento. Paradossalmente è stato più brutto parlare sopra i giudici che stavano dando un giudizio su di me che il suo discorso in sé. Perché le parole poi le porta via il vento. Quello che faccio si vede“.

A questo punto, a schierarsi immediatamente dalla parte di Mattia è stato anche il suo insegnante Raimondo Todaro, che ha pubblicato su Instagram una storia accompagnata dalle seguenti parole: “Le parole le porta via il vento, il principino cresce“. Un modo per mostrare il suo disaccordo con Celentano e per dare spinta e conforto ad uno dei suoi allievi.

Gli screzi tra Todaro e Celentano

L’ultimo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano non costituisce sicuramente una novità per quanto riguarda il talent show di Amici.

Nel corso di questa ventiduesima edizione, i due si erano confrontati per l’ultima volta solo qualche settimana fa. Motivo principale, ancora una volta, le frecciate da parte della Celentano nei confronti di Mattia, che è uno degli allievi di Todaro.

Un comportamento non apprezzato da Todaro, che aveva deciso di usare riguardo ad un modo di fare a suo dire irregolare le seguenti parole:

“Sono mesi che non sta dicendo più niente e sta tirando fuori tutto adesso. Lo fa perché ora mancano poche puntate alla finale. Sono i risultati che contano, non le parole, e lei è chiacchierona“.

Ora un nuovo capitolo di questa lunga diatriba, con la storia Instagram di Todaro che potrebbe anche portare ad un nuovo confronto diretto nel corso del prossimo serale.