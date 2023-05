Emanuel Lo e Giorgia in crisi | Colpa di Lorella Cuccarini?

Tra una coreografia e l’altra, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si mostrano sempre più affiatati scatenando il gossip e la gelosia di Giorgia.

Questa edizione di Amici ha visto i banchi dei coach un pochino rivoluzionati. E così la più amata degli italiani Lorella Cuccarini non ricopre più la veste di insegnante di danza, ma di canto, e la mitica Veronica Peparini, che per anni aveva arricchito il programma di lustro coreografico, grazie anche alla partecipazione del fratello Giuliano come direttore artistico in diverse edizioni del talent, ha ceduto il passo al ballerino hip hop Emanuel Lo.

Lo è il diminutivo di Lo Iacono e sarebbe riduttivo chiamarlo solo ballerino. E’ un professionista attivo nel campo della danza da molto tempo. Dagli anni ‘90 quando ha preso parte a diversi programmi televisivi di successo come Stasera pago io con Fiorello, Uno di noi con Gianni Morandi, La notte vola con Lorella Cuccarini, il Festival di Sanremo con Simona Ventura, Carramba che sorpresa con Raffaella Carrà e Domenica in, con Amadeus, fino a calcare palchi di artisti internazionali Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Holly Valance, Luciano Pavarotti, Samantha Mumba e molti altri.

Stiamo parlando di un’epoca in cui ballare era un mestiere che trovava spazio in diversi ambiti artistici e c’era modo di far volare la propria passione in corpi di ballo ricchi e talentuosi, in show di varietà in cui la danza era frutto di studio e fatica e l’angolo dedicato al “balletto” non era quello di uno stacco di trenta secondi, ma una coreografia di vari minuti che dava vita a spettacolari performance.

In questo scenario, dobbiamo quindi collocare l’incontro tra Emanuel Lo e la cantante Giorgia. Siamo nel 2004 e lui ha 26 anni e lei 31.

La coppia che non “balla”

La differenza di età spaventa un pochino Giorgia che non crede che la relazione durerà più del dovuto ed invece la serietà e la passione mostratale da Emanuel gli hanno permesso di essere una coppia più che collaudata da ben 19 anni, da cui è nato anche un figlio Samuel che ora ha 13 anni.

Una coppia non solo nella vita, ma da qualche tempo anche nel lavoro, visto che Emanuel firma musica e parole di molti successi di Giorgia, uno tra tutti Oronero del 2016.

L’intesa compromettente con Lorella

Per il pubblico del talent di Amici sono note le coreografie ad altissimo tasso erotico con cui Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno “ripreso” a deliziare i loro fan a passi di danza, scambiandosi baci appassionati e scatenando il gossip e numerose vampate al giudice Cristiano Malgioglio.

Questa forte complicità altro non è però, che il frutto di una conoscenza decennale tra i due che hanno già avuto occasione di lavorare insieme e che, professionalmente, riescono ben a distinguere il privato dal lavoro. Nulla da temere quindi per Giorgia, anche perché in molte occasioni Emanuel ha ribadito il suo amore per lei.