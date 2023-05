Riconoscete questa bambina? Oggi è una ballerina famosissima

Riuscite a riconoscere questa bambina nella foto? Qui era piccola, ma oggi è un personaggio televisivo molto noto.

Chi è questa bambina in questa vecchia foto in bianco e nero? Qui la vediamo giocare solo con degli occhiali da sole, ma con il tempo ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo che l’ha portata a diventare sempre più famosa nella televisione italiana. Vediamo se riuscite a indovinare chi è? Ecco qualche indizio!

Sono trascorsi tanti anni da questa foto, tanto che la bambina non è una bambina, ma una donna bella e di successo. Classe 1965, oggi ha 57 anni ed è uno dei volti più noti di Mediaset e Rai. Ha iniziato a muovere i primi passi in tv quando era giovanissima, lavorando nei vari programmi di Varietà negli anni ’80, quasi sempre al fianco di Pippo Baudo, suo talent scout.

Partita con il ruolo di valletta, con il tempo si è evoluta professionalmente fino a diventare conduttrice sulle orme del suo mentore. Soprattutto, è nota per i suoi stacchetti di danza tra gli anni ’80 e ’90, quasi sempre in competizione con l’eterna rivale Heather Parisi. Avete capito di chi stiamo parlando?

Occhiali da sole e sorriso spensierato: da bambina a stella della tv

Avete capito di chi stiamo parlando? Ma ovviamente di Lorella Cuccarini! Negli ultimi anni lavora soprattutto in Mediaset, dove è entrata nella scuola di Amici come insegnante di ballo. I suoi battibecchi con la collega Alessandra Celentano sono all’ordine del giorno e intrattengono fortemente il pubblico.

Prima di Amici, la conduttrice lavorava specialmente in Rai, dove ha partecipato a diversi programmi come Domenica In, Miss Italia, Ti lascio una canzone e, in tempi più lontani, a numerosi show insieme a Pippo Baudo. Aveva già lavorato in Mediaset negli anni ’90, dove aveva collaborato per tanto tempo a Buona domenica e a Paperissima, sempre in coppia con Marco Columbro.

Non solo presentatrice e ballerina, ma anche attrice e cantante. A partire dal 1986, Lorella Cuccarini ha iniziato a incidere brani e album, che hanno riscosso un discreto successo. L’ultimo album è uscito nel 2017 e si chiama Nemicamantissima, dal titolo dello show che conduceva nel 2016. Come attrice, invece ha lavorato in tv e in teatro, collaborando a mini serie e musical: i più famosi sono senza dubbio Grease, Rapunzel e Turandot. Cosa ne dite? Avevate capito che la piccola nella foto era proprio la nostra Lorella Cuccarini?