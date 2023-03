Katia Ricciarelli, chi le ha fatto battere il cuore dopo Pippo Baudo: c’è un uomo nella sua vita

A distanza di anni dalla travagliata e sofferta separazione da Pippo Baudo, Katia Ricciarelli cerca di ricostruirsi una vita affettiva.

Nata da una famiglia non agiata, Katia Ricciarelli mostra fin dall’adolescenza forte interesse e propensione per il canto, in particolare nella sua accezione lirica, dedicandosi nel frattempo a diversi lavori per sostenersi, tra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Inizia ben presto a calcare i palchi più rinomati e ambiti del belcanto, esibendosi nei teatri più importanti del mondo. Negli anni ’80 inizia una collaborazione col Rossini Opera Festival di Pesaro, raccogliendo successi notevoli principalmente nel repertorio di Rossini e Donizetti.

E’ grazie alla sua luminosa carriera artistica che entra in contatto con i maggiori esponenti del canto lirico internazionale e nel 1972 inizia una relazione col tenore José Carreras, durata 13 anni e terminata nel 1984.

Riflettori puntati su di lei ben presto anche da parte del piccolo schermo, che mostra interesse nei suoi confronti richiedendola come ospite in diversi programmi di successo. Il tubo catodico le regala l’incontro con l’uomo che farà parte della sua vita per 18 anni : il conduttore televisivo Pippo Baudo, sposato il 18 gennaio 1986, giorno del suo quarantesimo compleanno, dal quale poi si è separata nel 2004, ricordandolo in ogni occasione come il suo vero grande amore.

Da cantante ad attrice e personaggio televisivo

Dopo la dolorosa separazione da Pippo Baudo, che alcuni tabloid imputarono a paventati tradimenti da parte di lui, Katia Ricciarelli ha progressivamente smesso i panni di cantante lirica per indossare quelli di personaggio televisivo.

Di recente, l’abbiamo vista tra i concorrenti del “GF Vip”, facendo apprezzare la sua ironia e disinvoltura di fronte alle telecamere, dote che non era rimasta inosservata a registi del settore, portandola a cimentarsi e farsi apprezzare come attrice in diversi film e fiction di successo.

Dopo Pippo, un nuovo amore?

Da molto tempo sembra che accanto a lei non ci sia una nuova fiamma. Le conseguenze della fine del matrimonio con Pippo hanno avuto su di lei uno strascico importante per anni, fino a confessare in una recente intervista rilasciata ad Alfonso Signorini di aver incontrato un uomo affascinante in Puglia, che le avrebbe letteralmente rubato il cuore.

Di chi si tratta? Si chiama Renato, ma di lui non sappiamo moltissimo e da tempo la Ricciarelli non rilascia dichiarazioni in merito alla sua attuale situazione sentimentale. L’uomo sarebbe più giovane della Ricciarelli ma, al momento, su di lui non ci sono aggiornamenti. Ai tempi sembrava addirittura che il rapporto stesse convolando a nuove nozze. Qualunque sia la verità, auguriamo tutto il meglio all’ex “signora delle camelie”.