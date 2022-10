Tragedia Lorella Cuccarini, dopo la scoperta della malattia vive senza: cosa le è stato asportato

La showgirl Lorella Cuccarini si è sottoposta a un’operazione per guarire da una malattia: ecco cosa le è stato asportato.

Sapevate che la famosa Lorella Cuccarini ha avuto una malattia che l’ha costretta a sottoporsi a un’operazione? Oggi sta bene ed è guarita completamente, ma adesso vive senza un organo piccolo ma molto importante.

La conduttrice da pochi giorni è tornata in televisione, su Canale 5, dove anche quest’anno lavorerà come insegnante di danza nella scuola di Amici. Le selezioni dei nuovi allievi sono cominciate da poco, ma già sono scoppiati i primi drammi e i primi battibecchi con la collega Alessandra Celentano, rigidissima e severissima maestra di danza classica.

La showgirl lavora nel mondo dello spettacolo da quando era giovanissima, quando negli anni ’80 fu scoperta da Pippo Baudo, personaggio storico della televisione italiana nonché grande talent scout. Proprio in questo periodo cominciò a cantare e ballare davanti alle telecamere, sempre in conflitto con la sua rivale dell’epoca Heather Parisi, ballerina con una formazione più tradizionale.

Oggi è senza dubbio una delle donne più note dell’ambiente televisivo e si può pensare che la sua vita sia sempre stata perfetta. In realtà, tempo fa, ha avuto una malattia e ha dovuto operarsi. Oggi vive senza un organo molto importante.

Lorella Cuccarini, la malattia e l’operazione chirurgica

Nel 2002 Lorella Cuccarini ha scoperto di avere una brutta malattia, ma non si è persa d’animo e ha deciso di combatterla. Si trattava di un tumore alla tiroide, che ha portato all’asportazione della ghiandola e a una lunga convalescenza. Guarire non è stato facile perché, senza la tiroide a regolare il ciclo di ormoni, ha subito diverse oscillazioni di peso, anche notevoli.

L’attrice si è lasciata andare durante un’intervista dove ha raccontato tutto. Come riporta today.it, ha dichiarato di essere guarita, oltre che grazie alle cure, grazie anche a un’alimentazione più sana. “Ne sono uscita grazie a cure mirate. L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata“.

Ha rivelato, infatti, che in passato ha seguito diverse diete sbagliate, di cui si è pentita. “Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne“.