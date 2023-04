La figlia di Lorella Cuccarini fa coming out: “Potrei amare…”

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha appena fatto Coming Out ma subito ritratta: “Non c’è clamore “. Ecco cosa è successo

Facciamo un pò di chiarezza: chi è Chiara Capitta? La ragazza, classe 2000 è la figlia più piccola della conduttrice televisiva, ballerina, cantante e attrice, Lorella Cuccarini, ora anche maestra di canto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, e di suo marito Silvio Testi. Chiara Capitta ha un fratello Gemello, nati il 2 maggio.

I due gemellini hanno inoltre altri due fratelli maggiori: Sara, classe ’94 e Giovanni, di due anni più grande. Chiara gioca nella squadra femminile della Roma, nella quale è tesserata dalla tenera età di 12 anni e con la quale ha anche vinto un campionato che l’ha fatta approdare nella Primavera: subito dopo a 15 anni ha esordito in serie B e ha giocato come capitano nella Rappresentativa della Lazio.

Lei che con la mamma sembra avere un rapporto non solo tra consanguinee ma anche da amiche: infatti in un’intervista a Verissimo la stessa Cuccarini, fiera del talento della figlia, aveva confessato che era proprio lei a farle da Social Media Manager.

La notizia del Coming Out di Chiara Capitta

Il nome della ragazza è entrato a far parte dell’attenzione mediatica dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa. Con il fatto che la madre, Lorella Cuccarini stia facendo scalpore con i suoi balli di sfida insieme ad Emmanuel Lo ad Amici , l’attenzione mediatica si sta sviluppando attorno alla sua famiglia.

Era stato un utente a chiedere via Instagram se Chiara Capitta si fosse mai innamorata di una ragazza e a quella domanda con sincera tranquillità, la figlia di Lorella Cuccarini aveva risposto: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Il giorno dopo però, la ragazza si sente costretta a fare una precisazione, poiché non si aspettava questo boomerang mediatico attorno ad un suo presunto coming out.

Infatti Chiara Capitta raggiunta da Pipol Gossip ha fatto sapere di non voler rilasciare alcuna dichiarazione a proprosito e ha inoltre sottolineato che: “In verità tutto quello che sentivo dire sul tema, l’ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c’è notizia o clamore e non amo stare al centro dell’attenzione”.

La ragazza, disabituata all’attezione mediatica è così corsa ai ripari e noi non possiamo che darle ragione: non lavora nel mondo dello spettacolo e non è un personaggio pubblico, come il fatto di appartenere alla community LGBTQ+ non ledi in alcun modo il ruolo della madre all’interno della televisione. Sarà politica?