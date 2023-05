Elisa Isoardi, il suo viaggio è giunto al termine | Lacrime e commozione dopo l’addio

Dopo aver viaggiato per tutta l’Italia, Elisa Isoardi dice addio al suo pubblico con un commovente messaggio.

La Rai ha scelto il volto e la conduzione aggraziata di Elisa Isoardi per entrare nelle case degli italiani, non soltanto attraverso lo schermo, ma fisicamente accolta dai protagonisti di uno show commovente.

Il programma Vorrei dirti che è un lungo viaggio che la conduttrice compie per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare ed il pranzo della domenica è eletto ad incontro speciale di ogni puntata, per far riaffiorare i ricordi e svelare le intenzioni dei protagonisti.

Durante questo lungo e catartico percorso durato otto mesi, la Isoardi ha incontrato persone comuni che le hanno aperto il cuore e grazie all’intervento del programma hanno potuto contattare un loro caro per comunicargli un messaggio importante o chiedergli scusa.

La formula del programma

Si tratta di un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, dove i protagonisti che contattano il programma cercano di avere un contatto con il loro caro al quale hanno il desiderio di comunicare un pensiero affettuoso o anche semplicemente delle scuse che non sono stati in grado di fare in passato.

Il tutto avviene nella cornice della propria casa dove Elisa, insieme a loro, fa la spesa e prepara un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa.

L’addio commosso di Elisa

Sono trascorse tante puntate dall’inizio di questo emozionante viaggio introspettivo, nel quale Elisa si è accomodata al tavolo con i commensali e i protagonisti delle sue storie, condivido non soltanto un pasto, ma soprattutto partecipando alla ricchezza di un racconto di ricordi intimi, a volte struggenti.

Il momento di maggior commozione però è sicuramente la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. Ed è con una sua personalissima lettera che la Isoardi ha voluto ringraziare e dire addio a tutto il pubblico di Vorrei dirti che per il termine della stagione. Visibilmente commossa, in un video postato sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha rivolto gratitudine e tutti i protagonisti per aver pianto e riso con lei e soprattutto per averle insegnato che nella vita non è importante solo la destinazione, ma come si percorre il viaggio, che ha senso solo se ci si tiene per mano. Il messaggio ha scatenato una pioggia di like e tante parole di apprezzamento da parte dei suoi fan, che le hanno riconosciuto garbo e tatto per essere entrata nelle vite dei suoi ospiti in punta di piedi.