La biografia di Stan Lee uscirà a fumetti. Ecco quando

Il fumettista Tom Scioli potrà raccontare la storia del suo collega tramite una graphic biography del leggendario Stan Lee. Ecco quando potrà essere acquistata.

Ha passato la vita a creare fumetti per intere generazioni di fan, e ora Stan Lee avrà il suo fumetto che racconta la storia della sua vita. Recentemente rivelato dall’autore Tom Scioli, tramite il suo Instagram, il prossimo progetto dell’acclamato scrittore e artista sarà I Am Stan Lee: A Graphic Biography of the Legendary Stan Lee. Pubblicato da Ten Speed ​​Press, I Am Stan uscirà il 12 settembre di quest’anno. Fungendo da complemento al lavoro di Scioli del 2020 ovvero Jack Kirby: The Epic Life of the King of Comics, la nuova biografia grafica cerca di presentare la vita di Stan dai suoi primi giorni alla Timely Comics, quella che ora è diventata Marvel, fino a diventare un appuntamento fisso nel MCU grazie ai suoi numerosi cameo.

Nel corso degli anni sono state scritte diverse biografie su Stan the Man, inclusa l’autobiografia di Lee del 2002, Excelsior!: The Amazing Life of Stan Lee, scritta insieme a George Mair. Tuttavia, questa sarà la prima biografia di Stan Lee presentata in formato fumetto, il mezzo a cui è stato più strettamente associato per tutta la vita, poiché anche lui aveva iniziato la sua carriera scrivendo il primo fumetto di Spider-Man.

I Am Stan

Come si può leggere dal suo post di Instagram, Scioli ha annunciato così ai fan del papà della Marvel, la sua nuova opera: I am Stan. A graphic Biography of the Legendary Stan Lee.

Per decenni, Lee è stato de facto il volto pubblico non solo della Marvel Comics, ma dell’industria nel suo complesso; diventando un appuntamento fisso nei campus universitari e nelle apparizioni pubbliche per sposare le virtù dei fumetti e le possibilità di narrazione che presentano. Sarà anche interessante vedere la vita di Lee raccontata da Scioli, che è un fan devoto di Kirby fino alle ossa.

Lee infatti aveva notoriamente litigato con artisti come Steve Ditko e Jack Kirby, entrambi avevano lasciato la Marvel Comics dopo essersi sentiti come se non stessero ricevendo il giusto merito per aver co-creato Spider-man, i Fantastici Quattro, i Vendicatori e essenzialmente il resto di l’Universo Marvel. Alcuni fan hanno persino iniziato a chiedersi se Lee meriti o meno alcun credito nella loro creazione.

Ciò ha portato Stan ad acquisire una reputazione in qualche modo polarizzante tra i fan dei fumetti negli ultimi anni, e opere come la biografia di Abraham Riesman del 2021 True Believer: The Rise and Fall of Stan Lee hanno solo favorito il dibattito sulla vera eredità di Lee nella storia dei fumetti. Tuttavia sarà molto interessante poter leggere l’opera di Scioli a fumetti, che si odi o si ami Stan Lee.