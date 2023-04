Wicked, cosa sappiamo fino a oggi

Già da mesi è stato annunciato Wicked, il prequel de Il mago di Oz. Il film racconterà le origini della strega dell’Ovest Elphaba: ecco cosa sappiamo finora.

Wicked è nato come musical a Broadway, ma ha avuto così tanto successo che Universal Pictures ha deciso di realizzare anche un film. Il progetto, in realtà, esiste già da diverso tempo, ma ha purtroppo subito molti rallentamenti a causa del Covid e si ispirerà al libretto omonimo di Winnie Holzman. La storia ha come protagonista principale Elphaba, la strega dell’Ovest, e si ispira al romanzo Strega – Cronache del Regno di Oz di Gregory McGuire, una riscrittura del 1995 del classico di L. Frank Baum del 1900.

La trama si ambienta molti secoli prima che la piccola Dorothy finisca nel regno di Oz. Elphaba e Galinda (che poi diventerà Glinda) sono due giovani studentesse della Shiz University, non sono ancora famose e sono innamorate dello stesso ragazzo Fyero. Il film mostrerà il rapporto tra le due e come questo si indebolirà a causa dello stesso mago di Oz, che sceglierà di elevare Galinda e umiliare Elphaba.

Wicked sarà sceneggiato da Stephen Schwartz e prodotto da Marc Platt, che è anche il produttore del musical. Il regista invece sarà Jon M. Chu: sarebbe dovuto essere Stephen Dardry, ma ha rinunciato. Inoltre, sarà diviso in due parti, che usciranno l’una a distanza di un anno dall’altra.

Wicked, cast e data di uscita del prequel de Il mago di Oz

Wicked conterrà le stesse canzoni del musical, ma Stephen Schwartz ha deciso di scriverne alcune nuove direttamente per il film. Universal Pictures ha deciso di dividerlo in due parti perché, come dichiarato dal regista stesso e riportato da Coming Soon, era impossibile inserire tutto in un’unica pellicola senza eliminare scene e personaggi importanti.

“Mentre tentavamo di tagliare delle canzoni o eliminare dei personaggi, queste decisioni cominciavano a sembrarci dei compromessi fatali verso il materiale originale che ci ha divertito ed entusiasmato per così tanti anni. Perciò, abbiamo deciso di realizzare non uno, ma ben due film su Wicked! Con più minutaggio, potremo raccontare la storia di Wicked come merita di essere raccontata, portando maggior profondità e sorprese al viaggio di questi amati personaggi.”

Il cast vanta attori molto noti: Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, Ariana Grande in quello di Glinda e Jonathan Bailey (Bridgerton) in quello di Fyero. I personaggi secondari saranno interpretati da Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Bronwyn James, Keala Settle, Aaron Teoh e Colin Michael Carmichael. Il primo film dovrebbe uscire a Natale 2024 e il secondo a Natale 2025.