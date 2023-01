Adam Driver: Da Star Wars ai Fantastici 4 il passo è breve

L’attore Adam Driver potrebbe essere stato chiamato dai vertici della Marvel per entrare nel cast dei Fantastici 4? Se in Guerre Stellari era il temuto Kylo Ren, chi potrebbe interpretare nel nuovo franchise?

Questo 2023 potrebbe essere un anno ricco di reboot per casa Marvel. Ci sono diversi progetti in vista e molti riprendono franchise che già abbiamo imparato a conoscere e ad amare. L’ultimo “work in progress” riguarderebbe una saga di 4 super eroi molto “calienti”.

Stiamo parlando di quei “bravi ragazzi” dei Fantastici 4. Ci sono già diverse “voci” per questo nuovo film, anche se non conosciamo ancora il titolo ufficiale, forse è trapelata un’indiscrezione molto “succosa”. Il cattivo di Guerre Stellari, Kilo Ren, alias Adam Driver, potrebbe avere un ruolo da protagonista nella storia. Chi potrebbe interpretare?

Cosa sappiamo finora del nuovo riadattamento?

Il riadattamento de i Fantastici 4 è un progetto certo ormai, ma ancora non si conoscono molti dettagli. Da una ricerca abbiamo pensato di radunare in questo articolo tutte le informazioni ufficiali che sono state rilasciate finora in merito. Sappiamo che il reboot dei Fantastici 4 è il primo film prodotto dalla Marvel Studios, dopo che i diritti erano stati acquistati dal marchio Fox.

Il film, dal titolo ancora avvolto nel mistero, uscirà il 14 febbraio 2025 e sarà distribuito dalla Walt Disney Pictures, sarà visionabile infatti in streaming sulla piattaforma di Disney +. I Fantastici 4, sarà diretto da Matt Shakman, già conosciuto per il film WandaVision e gli sceneggiatori saranno Jeff Kaplan e Ian Springer. I nomi del cast sono ancora sconosciuti, in quanto le audizioni sono ancora in corso.

Adam Driver sarà il nuovo Mr. Fantastic?

Come dicevamo “girano molte voci” sui possibili nomi che prenderanno parte al cast. Per esempio per il ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, gli attori più papabili per questo ruolo potrebbero essere Diego Luna, Penn Badgley e John Krasinki. Quest’ultimo infatti indossava già i panni di Mr. Fantastic nel mondo parallelo di Doctor Strange e il Multiverso della Follia.

Oltre a questi nomi, da qualche tempo si sta facendo sempre più forte la possibilità anche un altro attore potrebbe prendere parte ai provini per questo ruolo, stiamo parlando di Adam Driver, il cattivo della nuova trilogia di Star Wars. Dalle indiscrezioni pare che per quelli della Marvel, Driver sarebbe il favorito nella loro lista dei candidati.

Vedrebbero Adam perfetto nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic o in quello di Doctor Doom, una sua risposta affermativa potrebbe veramente dare “uno scossone” ad un film che è già adesso molto atteso. Per il momento non ci sono ancora conferme ma pare che il Kilo Ren di Guerre Stellari ci stia pensando seriamente. Attendiamo quindi nuove news in merito.